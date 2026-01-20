הפגנת החרדים הבוקר דוברות המשטרה

צעיר חרדי כבן 18 נפגע היום (שלישי) מרכב במהלך הפגנה שנערכה בשדרות גולדה מאיר בירושלים, במחאה על כוונת המשטרה לבצע נתיחה שלאחר המוות בגופות שני תינוקות שנפטרו אתמול במעון בעיר.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגע ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא במצב בינוני עם חבלות בגפיים.

בתיעוד נראה רכב עומד בצומת כשמפגין יושב בכביש לפניו. בהמשך נראים מפגינים נמלטים ונהג הרכב נוסע ודורס את המפגין שישב. כוחות משטרה הגיעו לזירה ועצרו את הנהג.

חובש רפואת חירום במד"א אלי ריימונד סיפר: "במקום הייתה המולה רבה. צעיר כבן 18 היה בהכרה עם חבלות בגפיים. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב. התחלנו בביצוע טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותו לאמבולנס מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".

אבי פרעס, יוחנן צמח ועמנואל סקעת, חובשי איחוד הצלה, סיפרו, "סיפרו לנו בזירה כי הנער נפגע מרכב במהלך ההפגנה נגד ניתוחי הפעוטות שנפטרו אמש בירושלים ובעקבות כך הוא נחבל בראשו ובגפיו. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית חולים. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

מוקדם יותר בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום חמישי הקרוב את מעצרן של מנהלת המעון והמטפלת שנעצרו אתמול, בעקבות מותם של שני תינוקות במעון לא-חוקי שפעל בדירה פרטית בשכונת רוממה.

בדיון צייר נציג המשטרה תמונה קשה של התנאים ששררו במעון: "אני נכחתי אתמול בזירת האירוע, מדובר על דירה פרטית שפעלה בצורה פיראטית. ממה שראיתי ניכרת הזנחה מובהקת בלי שום תנאי סף להפעלת מקום רגיש כזה".

הוא הוסיף: "יש אינדיקציה מובהקת שהן משום מה מרשות לעצמן לאכלס תינוקות בתא שירותים ולתת להם לשכב מתחת לאסלה על מזרנים. הדבר מעיד על תכנון של להביא תינוק לשם ולהשכיב אותו שם באופן ממשי".

מהחקירה עולה כי מנהלת המעון הפעילה את המקום כ-30 שנה ללא רישיון, ללא רישום במס הכנסה, ואינה מוכרת על ידי משרד החינוך.

היא אף סיפרה כי אינה זוכרת אם המזגן פעל בחדר שבו שהו התינוקות שמתו. לדבריה, כשניגשה להאכילם היא הבחינה כי הם חיוורים ולא זזים, ופתחה את החלון.

בית המשפט העליון צפוי לדון היום בשעה 15:00 בעתירה שהגיש ארגון זק"א נגד כוונת המדינה לבצע נתיחה לאחר המוות בגופות הפעוטות. להרכב הדיון מונו השופטים אלכס שטיין, רות רונן ויחיאל כשר.