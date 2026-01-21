שב"חים הוסתרו סמוך לילדים ברכב דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב איו"ש שפעלו אמש (שלישי) במעבר אליהו לאיתור שוהים בלתי חוקיים זיהו רכב חשוד בהסעת מסתננים. לאחר שאיפשרו לו להיכנס לשטח ישראל, פתחו הלוחמים במעקב מבצעי ועצרו אותו לבדיקה.

ברכב נמצאו נהגת, נוסעת נוספת במושב הקדמי ושני ילדים קטנים במושב האחורי. במהלך חיפוש ברכב אותר שוהה בלתי חוקי כשהוא מסתתר בתא הגלגל הרזרבי שבבגאז'.

בהמשך הסריקה, אותר שוהה בלתי חוקי נוסף כשהוא מוסתר מתחת לשמיכות סמוך לרגלי הילדים במושב האחורי.

הנהגת ושני המסתננים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל שבמחוז ש"י. על פי החשד, הנהגת פעלה במודע להסעת והסתרת שוהים בלתי חוקיים, תוך ניצול נוכחות ילדיה להסוואת הפעולה.

במשטרה הדגישו כי מיוחסים לחשודה אירועים נוספים של הסעת שוהים בלתי חוקיים, וכי מעצרה הוארך בהתאם לצורכי החקירה.

מהמשטרה נמסר, "רואים בחומרה כל מקרה של הסעת והסתרת שוהים בלתי חוקיים, ובפרט מקרים בהם נעשה שימוש בילדים ובתא משפחתי כמסווה לפעילות עבריינית המסכנת את ביטחון הציבור. לוחמי מג"ב ימשיכו לפעול בנחישות, בכל גזרה ובכל אמצעי, נגד כל מי שנותן יד להסתננות ולסיוע לגורמי טרור".