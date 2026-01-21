תיעוד חדש שפורסם הלילה (רביעי) מציג את הרגעים מתוך האוטובוס שדרס אתמול למוות את נפתלי צבי קרמר בן ה-17, סמוך למושב קוממיות ליד קריית גת.

בסרטון ממצלמה פנימית באוטובוס, נשמעות נוסעות כשהן מגיבות באימה שניות לפני הפגיעה: "מה הוא עשה? משוגע. מטומטם, זה בחורים. אמא, אמא'לה, משוגע, ילד, משוגע, אמא'לה, די, לא".

האירוע התרחש אתמול בסביבות השעה 16:00, בזמן שמספר חרדים הפגינו במחאה על נתיחת גופות תינוקות שנהרגו באסון במעון בירושלים.

בתחילה סברה המשטרה כי מדובר בתאונת דרכים שאינה קשורה למחאה, בשל המרחק ממוקד ההפגנה - כ-500 מטרים.

בעקבות פרסום התיעוד, שוחח יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "התיעוד החדש, שבו נראה נהג האוטובוס מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון", טען גולדקנופף.

הוא הוסיף כי השר בן גביר הביע זעזוע מהאירוע ואמר כי "משטרת ישראל תעשה את מלאכתה נאמנה ותחקור את האירוע עד תום". לדבריו, בן גביר הדגיש בשיחה כי "דמם של אחינו החרדים לא יהא הפקר".

קרמר נפצע אנושות ומותו נקבע במקום. הנהג עוכב לחקירה מיד לאחר המקרה. מהמשטרה נמסר באותו ערב כי "בניגוד לפרסומים שונים, אין קשר בין התאונה להפגנה שהסתיימה מוקדם יותר סמוך ליישוב קוממיות".