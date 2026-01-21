הכנסת הדפים להר הבית ללא קרדיט

עולי הר הבית קיבלו הבוקר (רביעי) עדכון על שינוי משמעותי במדיניות הכניסה.

המשטרה תתיר, לראשונה, הכנסת דפי תפילה אל שטח ההר - זאת לאחר שלאורך השנים האחרונות נאסר לחלוטין להכניס חומרי תפילה מכל סוג.

לפי ההנחיות החדשות, רק דפי תפילה ספציפיים שהוכנו מראש על ידי ישיבת הר הבית יורשו להיכנס, והם יונחו מראש בנקודת הכניסה לעולים. העולים יוכלו לקחת דף במקום ולהיכנס עמו להר.

עולי הר הבית בירכו על השינוי: "ניכר כי השר בן גביר משנה את המציאות בהר הבית יחד עם המפכ"ל ומפקד המחוז אבשי פלד שנכנס לתפקידו לאחרונה. אחרי עשורים - סוף סוף אפשר להכניס דפי תפילה להר, באישורה משטרת ישראל. בתקווה שבפעם הבאה יוכלו גם להכניס סידורים".

צילום: ישיבת הר הבית

יצויין כי בחודשים האחרונים העולים שרים ומתפללים ברחבי ההר, זאת אחרי שבמשך שנים, יהודים שמלמלו תפילה בהר הבית, נעצרו, עוכבו והורחקו למשך מספר חודשים.

מסיכום נתוני המשטרה עולה כי בארבע שנים האחרונות נרשמה עלייה עקבית ומשמעותית במספר היהודים הפוקדים את הר הבית.

בשנת 2022 עלו להר 48,205 יהודים, בעוד שבשנת 2025, עד סוף חודש אוקטובר בלבד, תועדו 54,677 ביקורים. מדובר בעלייה של כ-13.4% בתוך שלוש שנים, נתון שבמערכת הביטחון מגדירים כ“שיא שלא נרשם כמותו בעשור האחרון".

הנתונים מלמדים כי בשנת 2023, עם כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, עלו להר 45,776 יהודים. בשנת 2024 נרשם גידול חד שהביא ל-50,602 מבקרים יהודים, והמגמה נמשכה גם בשנת 2025 עם עלייה שנתית ממוצעת של כ-5,000 מבקרים לאורך התקופה.