הרב החרדי שכבש את הרשתות החברתיות במסריו על שגשוג, צמיחה רוחנית והגשמה עצמית - אינו אדם אמיתי.

בדיקה שפורסמה החודש חושפת כי "הרב מנחם גולדברג", שהציג עצמו כמורה רוחני ותיק ומכר ספרים וחבילות השראה דרך האינסטגרם והטיקטוק, הוא למעשה דמות שנוצרה כולה באמצעות בינה מלאכותית.

הדמות, המופיעה מדי בוקר ברקע שנראה כמו בית כנסת ניו-יורקי, כוללת חזות חרדית מלאה, קול, תנועות גוף ודיבור שוטף - אך מבוססת על מערכת דיגיטלית בלבד.

לצד סרטוני ההשראה, "הרב" קידם מכירת חבילות תוכן במחירים של 19.99 עד 24.99 דולרים, תוך שימוש בשפה כללית ובמסרים אוניברסליים.

סרטוני הדמות כוללים אי-דיוקים חזותיים ותכניים: ספר תורה פתוח המונח בצד בניגוד להלכה, ארונות קודש עם כיתובים שאינם מוכרים, כתובות עבריות שגויות, ותוכן נטול כל אזכור לרבנים, ספרים או מקורות מסורתיים.

בעקבות החשיפה, מספר העוקבים של הדמות בטיקטוק צנח באופן משמעותי, אולם באינסטגרם היא ממשיכה לצבור פופולריות.

עם זאת, חלק מהגולשים טענו כי עצם התוכן הרוחני שמוצג מועיל להם, גם אם הוא מופק ממקור טכנולוגי.