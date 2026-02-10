עובד במשרדה של השרה עידית סילמן הגיש לאחרונה תלונה במשטרה, בה טען כי הותקף פיזית על ידי ראש המטה של השרה בלשכה בירושלים.

לפי דבריו, האירוע התרחש לפני כשבועיים, ובמהלכו הוטח על הרצפה ונחבל ברגליו.

לטענת העובד, התקיפה התרחשה לעיני השרה סילמן, שלא התערבה במתרחש.

היועץ שהותקף, אלכס שפרן, מסר בתגובה על פניית N12: "הנושא מצוי בטיפול הגורמים המוסמכים, לרבות נציבות שירות המדינה ומשטרת ישראל. יצוין כי לשרה סילמן אין כל קשר או מעורבות באירוע".

בהמשך צייץ שפרן: "ברצוני להודות על התמיכה ועל הדאגה שאני מקבל בשעות האחרונות". בלשכת השרה הגיבו: "לא מכירים".