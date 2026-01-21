סקר חדש שנערך על ידי ערוץ "משב" בשיתוף "מדד צהר ליהדות ומסורת", בקרב מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל, מעלה נתונים מעוררי עניין על השפעות מתקפת 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" על תחושת הזהות היהודית.

מהממצאים עולה כי 43% מהציבור היהודי בישראל מדווחים כי זהותם היהודית התחזקה בעקבות המלחמה. נתון בולט במיוחד נרשם בקרב הציבור החילוני, כאשר 26% מהם העידו על התחזקות בזיקה האישית ליהדות.

במגזרים הדתי, המסורתי והחרדי, שיעורי הדיווח אף גבוהים יותר: 66% מהדתיים, 60% מהמסורתיים ו-57% מהחרדים דיווחו על העמקה בזהותם היהודית.

גם בקרב חילונים נרשמה מגמה של התחברות מחודשת לשורשים היהודיים. חלקם ציינו תחושות של גאווה בזהותם, כמו "אני כבר לא מתביישת לומר שאני יהודייה", וביטויים של חיבור למסורת דרך קריאת תהילים, מעשי חסד ותרומה לחיילים ולתושבי העוטף.

באולפן ערוץ משב התייחס יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, לממצאי הסקר, והשווה את התגובה הציבורית כיום לתגובות הדתיות לאחר השואה.

לדבריו, "האירוע שקרה לנו מושווה בדרך כלל לתגובה הדתית אחרי השואה. אחרי השואה התגובות ברובן היו של נטישה, של בעיטה, של כעס נגד אלוקים. השאלה 'איפה היה אלוקים' הדהדה בשבועיים הראשונים אחרי 7 באוקטובר כמעט כמו בשואה".

אך לדבריו, כאן חל שינוי משמעותי: "פתאום זה קיבל איזו תפנית בעלילה שבשואה זה לא קיבל. התחושה של 'וואו, פגעו בי בגלל שאני יהודי, וזה מחייב אותי להבין יותר מה זה להיות יהודי".

הרב סתיו הוסיף, "אני לא בא בטענות אל אלוקים, יש ממשלה, יש צבא, אני פחות משליך על אלוקים, יותר שואל את עצמי: מה עוון מצאו בי השונאים האלה שבגללו רצו להשמיד אותי? ואחת התשובות שאני עונה לעצמי היא - אני יהודי, וכנראה אני צריך להתחיל להבין מה זה להיות יהודי".