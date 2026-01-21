הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בבסיס נבטים שבדרום יחד עם ראש מטה חיל האוויר, תת-אלוף גלעד קינן, מפקד הבסיס תת-אלוף ד' ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור בחן הרמטכ"ל מקרוב את כשירות צוותי האוויר והקרקע ואת מוכנות הבסיס ל"אירוע מתפרץ".

הביקור התמקד בין היתר בקליטתם של שלושה מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35i ("אדיר"), שהצטרפו השבוע לשורות חיל האוויר. בצה"ל מדגישים כי מדובר באבן דרך משמעותית בחיזוק יכולותיו האסטרטגיות של צה"ל.

הרמטכ"ל אמר במהלך הביקור, "חיל האוויר מהווה את הזרוע האסטרטגית של צה"ל. אתם נמצאים בחזית המאמץ ההתקפי וההגנתי בזירות קרובות ורחוקות לאורך השנתיים האחרונות בלחימה. נדע לתקוף בעוצמה בכל זירה אויב שיאיים על ביטחון מדינת ישראל".

"במהלך המלחמה ובמבצע 'עם כלביא' צברתם ניסיון מבצעי שאין שני לו בעולם ונדע להפיק לקחים ולהשתמש בו על מנת להבטיח את בטחון מדינת ישראל בכל זמן".

עוד הוסיף, "טייסי חיל האוויר, בתמיכה של כלל מערכי החיל ובשיתוף פעולה עם אגף המודיעין, תוקפים בכל המזרח התיכון להסרת איומים ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

לדבריו, "אנחנו ערוכים לתרחישים שונים ומשפרים את יכולתינו כל העת על מנת להביא לניצחון במערכה הכוללת נגד אויבינו - זו אחריותינו ושליחותינו".