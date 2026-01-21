מתחם אונר"א אחרי ההרס רגבים | סטילס: Chaim Goldberg/Flash90

תנועת רגבים מפרסמת היום (רביעי) תיעוד ממתחם אונר"א בגבעת התחמושת בירושלים, יממה לאחר הריסת המבנים במקום על ידי רשות מקרקעי ישראל.

ההריסה בוצעה אחרי אישור החוק בכנסת נגד סוכנות הסעד לפליטים הפלסטינים של האו"ם.

בתנועה ציינו כי מדובר בצעד חשוב כחלק ממאבק ארוך שנים נגד פעילות אונר"א במדינת ישראל. "שנים ארוכות אנו עומדים וקוראים כנגד ארגון הטרור אונר"א", נמסר מרגבים, "במסווה של ארגון הומניטרי תמים עומדת מכונת כספים אדירה שמנציחה בכוח את בעיית 'הפליטים', מחנכת לאלימות ומסיתה לאנטישמיות".

עוד הוסיפו כי "עם פרוץ המלחמה נחשפה לעיני העולם מעורבותה העמוקה של אונר"א במעשי הטבח המחריד בשבעה לאוקטובר".

"מאז, יחד עם שותפים רבים, הובלנו בעצרות מחאה ובדיונים בכנסת את המאבק לסגירת אונר"א בבירת ישראל בפרט, ובמדינת ישראל בכלל".

לסיום נמסר: "אנו מברכים על הצעד הציוני של הריסת המתחם ועימו מחיקת החרפה, ומתחייבים להמשיך במאבק".