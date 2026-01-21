בתקיפה שביצע צה"ל היום (רביעי) במרכז רצועת עזה דווח על חמישה הרוגים, לאחר שמכונית הותקפה מהאוויר. לפי דיווחים פלסטיניים, ההרוגים הם עזתים מקומיים שעבדו במסגרת "הוועדה המצרית לסיוע לעזה".

לפי גורם ביטחוני בישראל, צה"ל פתח באש לעבר הרכב לאחר שנוסעיו זוהו מעלים רחפן ופועלים לאיסוף מודיעין על הכוחות במרחב. בצה"ל טוענים כי הרחפן שייך לארגון הטרור חמאס.

בצד הפלסטיני והמצרי דוחים את טענות צה"ל. המצרים מאשרים כי הרחפן הופעל, אך לטענתם מטרתו הייתה לתעד את מתחם המחסות שהוקם באזור על ידי הוועדה המצרית לצרכים הומניטריים. מצרים דורשת מישראל הבהרות.

דובר צה"ל מסר כי "מוקדם יותר היום (ד'), כוחות צה"ל זיהו מספר חשודים שהפעילו רחפן המשויך לארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, במרחב שמאיים על הכוחות".

עוד נמסר כי "מיד לאחר הזיהוי ולאור הסיכון שהרחפן היווה, צה"ל תקף באופן ממוקד את החשודים שהפעילו את הרחפן. התקיפה בוצעה בהתאם לשרשרת האישורים הנדרשת. פרטי האירוע בבחינה".