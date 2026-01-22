ראש מכינת 'בני דוד' בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, טוען בוועידת חוק הגיוס של ערוץ 7 כי הוויכוח הציבורי סביב גיוס חרדים לצה"ל משמש הסחת דעת שמטרתה למנוע מהציונות הדתית לראות את הסוגיות האמיתיות, ובראשן השתלטות מערכת המשפט על ניהול המדינה.

לדבריו, "הדבר הכי חשוב זה שגנבו לנו מדינה. בעוד אנחנו, האזרחים התמימים, עסוקים בוויכוח איך יתגייסו, ובינתיים, כשהיינו בעזה, בית המשפט והיועצים גנבו לנו את המדינה. אנחנו עסוקים במדינה שאנחנו לא מנהלים אותה, לא החרדים ולא הציונות הדתית. אנחנו לא בסיפור".

הרב לוינשטיין טען כי הדיון בחוק הגיוס מהווה מארב ציבורי: "כבר שנתיים שהציבור שלנו מוסר את הנפש ומשלם את המחירים הכי גדולים, ובינתיים הפכנו לאזרחים לא רלוונטיים. אין מה ללכת לבחירות כשגנבו לנו את המדינה, ואנחנו עסוקים בכן או לא יגייסו חרדים".

הוא התייחס גם למגבלות משפטיות שלטענתו פגעו בלחימה בעזה, וציין כי "מי שמנע מהמילואימניקים, אלה שבעד ואלה שנגד גיוס חרדים, להילחם כמו שצריך בעזה גרם לכך ששילמנו מחיר בדם בגלל הפרקליטה הצבאית והיועמ"שית שלא נתנו לנהל את הקרבות על פי מוסר שלא מסכן את חיילי צה"ל. נמשיך לשלם את המחיר, לא בגלל החרדים אלא בגלל שהמערכת המשפטית לא נותנת להילחם ולהשפיע. זו הבעיה האמיתית, אבל לקחו אותנו לתעלה כדי שנריב בה בתוכינו ובינינו לבין החרדים".

מול המהלכים הללו, אמר הרב לוינשטיין, "אנחנו צריכים לזקוף קומה, להפסיק ליפול לבורות שלהם ולהתחיל להבין שיש כאן מאבק אמיתי לא עם החרדים אלא על אופיה של המדינה והערכים שעליהם מתקיימת המדינה. אם לא יהיה שינוי ותהיה כאן עוד מלחמה ימותו כאן חיילים מהציבור שלנו במספרים גדולים יותר בגלל חוקים משפטיים לא הגונים ולא ישרים".

הרב ציין גם את סירובו של הרמטכ"ל הקודם לכבוש ולהכריע. "חיילים מספרים שחמש פעמים נכנסו לסג'עייה ונהרגו באותם מקומות. אז הבעיה היא גיוס חרדים? יכולנו לגמור את המלחמה הזו לפני שנתיים".

"החרדים", הסביר הרב, "במשך מאה שנה לא קשורים למפעל הציוני, אבל המלחמה הזו עשתה מהפכה אדירה בעיקר אצל הצעירים".

בנוגע למוטיבציה החרדית להתגייס, טען הרב לוינשטיין כי חלה מהפכה פנימית: "הם רואים את הנוער שלנו שמוסר את הנפש מתוך תורה ויראת שמים ומגן על עם ישראל למרות שהוא אזוק באזיקים. זה מעורר אצלם השראה והערצה. הם לא רוצים לפרק את הציבור שלהם, אבל מתרחשת מהפכה היסטורית והחוק הזה צריך רק לאפשר שחרור של הבלם. הצעירים רוצים להתגייס".

הרב סיפר על ראש ישיבה חרדי שהכניס את כתבי הרב קוק לישיבתו במהלך ימי המלחמה, ואמר כי מדובר בשינוי עמוק, "זו ההפנמה העמוקה ביותר של השקפת העולם החרדית את מה שהרב קוק התבונן על החברה החרדית והבין שמתוך זה תיוולד הרוח היהודית וטהנשמה היהודית ומתוך בניין החול יתגלה הקודש. אם יש תלמידי חכמים חרדים גדולים שמבינים את זה, משם מתחיל השינוי. זה שינוי עומק שמתחיל בנשמה ואחר כך יגיע לאיברים. הצעירים מרגישים את זה בלי להעמיק באידיאולוגיה. בבני ברק לומדים את כתבי הרב קוק".

על פי הערכתו, בג"ץ יפסול את החוק המוצע כדי להפיל את הממשלה, אך לדבריו, על הפוליטיקאים להעביר את החוק, "תנו לצעירים החרדים את הרוח הגבית והם יסתערו קדימה".

לסיום, תקף את הטענה שלפיה החרדים נחוצים לצבא כדי להשלים מחסור בכוח אדם, "זה פשוט שקר. הצבא יכול להכפיל את מספר האוגדות בלי חרדי אחד".