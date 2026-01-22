עורכי דינו של הנשיא דונלד טראמפ הגישו תביעה נגד בנק ג'יי פי מורגן, בטענה כי הבנק סגר את חשבונותיו של הנשיא האמריקאי בעקבות אירועי הפריצה לקפיטול בשנת 2021.

הנשיא טראמפ תובע פיצוי בסך 5 מיליארד דולר מהבנק. בתביעה שהגיש נגד הבנק ומנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דימון, טוען עורך דינו של טראמפ כי "התובעים בטוחים שההחלטה החד-צדדית של ג'יי.פי. מורגן נבעה ממניעים פוליטיים וחברתיים, ומאמונות בלתי מבוססות של ג'יי.פי. מורגן לפיהן היא צריכה להתרחק מהנשיא טראמפ ומהשקפותיו הפוליטיות השמרניות", נכתב בכתב התביעה.

עוד נכתב: "בעיקרון, ג'יי.פי. מורגן סגרה את חשבון התובעים משום שהאמינה שהגל הפוליטי באותו רגע תומך בכך".

עורך דינו של טראמפ, אלחנדרו בריטו, הוסיף כי "למרות שטענה כי היא מכבדת את עקרונות קוד ההתנהגות של הבנק, ג'יי.פי. מורגן הפרה אותם בכך שסגרה באופן חד צדדי וללא אזהרה כמה מחשבונות בנק של התובע".

בסוף השבוע האחרון הודיע טראמפ כי הוא מתכוון לתבוע את הבנק לאחר ההחלטה לסגור את חשבונותיו מיד לאחר אירועי הפריצה לקפיטול בינואר 2021.

ראשי ג'יי פי מורגן טענו בתגובה לתביעה כי "בעוד שאנו מצטערים על כך שהנשיא טראמפ תבע אותנו, אנו סבורים כי התביעה חסרת בסיס. אנו מכבדים את זכותו של הנשיא לתבוע אותנו ואת זכותנו להגן על עצמנו".

עוד נמסר כי "ג'יי.פי מורגן אינה סוגרת חשבונות מסיבות פוליטיות או דתיות. אנו סוגרים חשבונות משום שהם יוצרים סיכון משפטי או רגולטורי לחברה. אנו מצטערים על כך שנאלצנו לעשות זאת, אך לעתים קרובות כללים וציפיות רגולטוריות מובילים אותנו לעשות זאת".