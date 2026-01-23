עשרות אלפים השתתפו היום (חמישי) בהפגנת מחאה גדולה שנערכה בעיר סח'נין, במחאה על גל הפשיעה הגובר בחברה הערבית - הכולל מעשי רצח, איומים, וסחיטת דמי חסות.

המפגינים מחו על מה שכינו "כישלון המדינה לספק ביטחון אישי", וקראו להסלמת המאבק.

ח"כ איימן עודה (חד"ש) אמר לאתר "אל-ג'רמק" כי המסר שעלה מן ההפגנה הוא מסר חד וברור של אי-השלמה עם המצב הקיים, וכי מדובר בציון דרך חשוב במאבק הציבור הערבי בדרישה לביטחון אישי ושוויון.

לדברי עודה, המבחן כעת הוא כיצד להמשיך את המחאה לאורך זמן, תוך מעבר מצעד חד-פעמי למערכה ממושכת, כאשר הציבור, לדבריו, מוכן לנקוט צעדים אמיצים וחסרי תקדים, לרבות צעדים "משתקים" ובעלי השפעה גדולים יותר.

מוחמד כנאענה, מנכ"ל תנועת "בני הכפר", טען כי הכאוס הביטחוני בחברה הערבית הוא למעשה "כאוס מאורגן" שמנהלים מנגנוני השלטון, גורמי המודיעין ושב"כ באמצעות העלמת עין, ואף סיוע עקיף, להתפשטות הפשיעה.

הוא קרא להסלים את פעולות המחאה האזרחית ולהגביר את המאבק נגד מדיניות הממשלה, שלטענתו אינה פועלת באמת לספק ביטחון לתושבים הערבים.

גם אמג'ד אל-שניטה, מזכ"ל חד"ש, תקף את הרשויות ואמר כי ישראל לא תזכה בביטחון ובשלווה כל עוד התושבים הערבים אזרחי המדינה אינם זוכים לביטחון ולשקט.

הוא ציין כי במסגרת ההתייעצויות בין מרכיבי ההנהגה הפוליטית והחברתית של הערבים בישראל הועלו רעיונות נוספים להסלמת המאבק, שלא יתמקדו רק בהפגנות רחוב, וסיפר שהנושא יעמוד במוקד ישיבת ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, שם יידונו צעדי מחאה נוספים לשבועות הקרובים.