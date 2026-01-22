שלושה תלמידי כיתה ח' ממוסד חינוכי באזור גוש דן נעצרו לפני כשבועיים על ידי המשטרה, בעקבות תלונה שהוגשה על ידי הורי תלמיד אחר, שלפיה פגעו בו בעת שהותו בשירותים.

השלושה נחקרו, שוחררו למעצר בית של חמישה ימים והורחקו מהלימודים באופן זמני.

בימים האחרונים שבו השלושה אל בית הספר, דבר שעורר תגובות נזעמות מצד הורים, שהביעו חשש לפגיעה בתחושת המוגנות של ילדיהם במוסד החינוכי.

משפחת התלמיד הנפגע העדיפה שהמקרה לא יתפרסם, מתוך רצון לשמור על פרטיותו ומצבו הרגשי.

בעקבות המקרה פרסמה הנהגת ההורים העירונית מכתב חריף שכותרתו: "מקרה אלימות מינית במוסד חינוכי ודרישה למיצוי הליכים וחיזוק המוגנות".

במכתב נכתב בין היתר: "מדובר באירוע חמור, הפוגע פגיעה קשה בתחושת הביטחון של הילדים ובאמון כלפי מערכת החינוך. אלימות מינית מכל סוג אינה מתקבלת על הדעת".

עוד דרשו בהנהגה הליכים טיפוליים, חינוכיים ומשמעתיים ממצים מול התלמידים המעורבים, לצד ליווי רגשי לנפגע ולמשפחתו. כמו כן קראו לקיום שיח חינוכי רחב בכלל מוסדות החינוך בעיר בנושא מוגנות, גבולות וכבוד הדדי.

ממשרד החינוך נמסר: "האירוע מצוי בחקירת משטרת ישראל ומלווה באופן רציף על ידי הפיקוח המחוזי, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והנהלת בית הספר. מטעמי צנעת הפרט ובצל החקירה המתנהלת, לא ניתן להרחיב מעבר לכך בהקשר התקשורתי".