הסרטון של איזנקוט שהרגיז את דרעי ללא קרדיט

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, בעקבות סרטון שפרסם תחת הכותרת "תקציב תמורת השתמטות".

בסרטון הערוך נראים ראש הממשלה בנימין נתניהו ודרעי לוחצים ידיים, כשבמהלך הלחיצה מועבר מידו של נתניהו לדרעי שטר של 200 ש"ח - מסר שנועד לרמוז על קשר בין העברת התקציב לבין הסכמות על חוק הגיוס.

"גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות", כתב דרעי. "הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ונאבקתי כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".

בהמשך דבריו הוסיף: "אני מבין שהלחץ במחנה השמאל גדול, אבל לרדת לשפל כזה? להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים רק כדי לגרוף כמה קולות? זו הבשורה החדשה שאתה מביא? עוד מאותו רעל ושנאה שהציבור מאס בהם?" לסיום כתב: "לצערי, אתה צועד בדרכו של לפיד ואתה גם תסיים כמוהו".

איזנקוט הגיב: "אריה, שנים ארוכות ראיתי מקרוב את תרומתך לביטחון הלאומי של ישראל. מדינת ישראל נמצאת בימים גורליים, בהם קיים איום ממשי על צה"ל כצבא עם ממלכתי שייעודו הגנה על המדינה, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה".

"קיוויתי", הוא המשיך, "שכאדם מאמין, המייצג ציבור ציוני ואוהב ישראל שבחלקו גם משרת בצה"ל- תתעלה לגודל השעה ותוביל לחוק גיוס שבבסיסו אמירה פשוטה: כל ישראל ערבים זה לזה. מתווה הגיוס שלי נועד בדיוק לזה - לשלב בין חיזוק צבא העם לשימור מעמד לומדי התורה. להגן על העם היהודי, זה גם לשמור על התורה שלו וגם על המדינה שלו".

הוא הדגיש: "זה איננו מאבק בחרדים, וזה איננו מאבק נגד עולם התורה. זו דאגה עמוקה לעתידה של מדינת ישראל ולערבות ההדדית שבין חלקיה. לי אין את הפריווילגיה להתאכזב. אמשיך להיאבק בכל דרך למנוע אבחנה בין דם לדם ולטובת חיזוק צה"ל".