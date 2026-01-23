שריפה בישיבה בביתר דוברות כב"ה מחוז יו"ש

שריפה פרצה הבוקר (שישי) במבנה מגורים של תלמידים בישיבה בביתר עילית, סמוך לרחוב צמח צדק.

לוחמי אש ממרחב יהודה הוזעקו למקום ופעלו לכיבוי האש ולסריקות אחר לכודים.

במזל, כלל התלמידים שהו מחוץ למבנה או הצליחו לצאת ממנו לפני שהאש אחזה בו. לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק כבד למבנה היביל ששימש ללינת התלמידים.

רב רשף קובי ארז, מפקד המשמרת, מסר: "יצאנו בכוחות מתוגברים בשל ריבוי תלמידים והיעדר מקורות מים במקום. עם ההגעה זיהינו עשן סמיך ופעלנו במהירות. המבנה ניזוק כליל ויש סכנה לקריסתו".

בכבאות והצלה פתחו בחקירה לבירור נסיבות פרוץ הדליקה.