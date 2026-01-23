דני שטיינברג פונה לממשלה ללא קרדיט | סטילס: Yonatan Sindel/Flash90

האב השכול דני שטינברג, אביו של מפקד חטיבת הנח"ל יהונתן שטיינברג הי"ד וחבר פורום הגבורה, תוקף בחריפות את הכוונה לדון בפתיחת מעבר רפיח במסגרת השלב הבא של העסקה.

בדבריו הוא מאשים את הממשלה באי קיום הבטחות מפורשות שניתנו לציבור, ובהן התחייבות להשמדת חמאס ולהשבת כלל החטופים.

"פשוט לא יאומן", אמר שטינברג בפתח דבריו. "קבינט המלחמה עומד להתכנס כדי לדון בפתיחת מעבר הפיח. איך זה ייתכן עוד לפני שנגמר שלב הראשון של ההסכם? עדיין רן גואילי נמצא שם, עדיין החמאס במלוא כוחו".

שטינברג פנה ישירות לראש הממשלה: "שינית אומנם את המזרח התיכון במקרו, אבל האם שינית משהו בביטחון האזרחים? הרי הבטחת לעם ישראל, הבטחת לנו, המשפחות השכולות שנתנו את היקר להם כדי למגר את החמאס, להשמיד אותו. הבטחת לפורום הגבורה, שנתנו לך רוח גבית להגיע לניצחון מוחלט. הבטחת להחזיר את כל החטופים, כולל האחרון שבהם, ולא ייתכן שרן גואילי יישאר שם ותמשיכו במצעד לקראת 'הניצחון' במרכאות".

בהמשך דבריו הזהיר מההשלכות הביטחוניות של פתיחת מעבר רפיח. "הבטחתם את פירוק החמאס, והבטחתם גם כן שלטון ישראלי מבחינה ביטחונית שרק צבא הגנה לישראל יכול להגן על אזרחיו. בבקשה תסבירו לנו, איך ייתכן שפתיחת מעבר רפיח יפרק את החמאס? איך ייתכן שהמשך הציוד ההומניטרי, שכולנו יודעים לאן הולך, יפרק את החמאס? ואיך ייתכן שאתם בכלל חושבים על פתיחת מעבר הפיח כאשר רן גואילי עדיין נמצא שם? קיימו הבטחותכם לעם".