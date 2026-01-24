המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי הועבר לבונקר תת-קרקעי באיראן, אחרי שבכירים בכוחות הביטחון במדינה העריכו כי גובר החשש לתקיפה אמריקנית - כך מדווחים היום (שבת) בעיתון איראן אינטרנשיונל, ערוץ המזוהה עם האופוזיציה האיראנית ומכרז פעילותו בלונדון.

באיראן טיימס, עיתון המזוהה עם השלטון, ציטטו את דובר משרד ההגנה האיראני - שטען כי יכולות ההגנה והטילים של איראן הפכו יעילות יותר, והם טובות יותר כמותית ואיכותית לעומת בזמן המלחמה עם ישראל.

בתוך כך, הכוננות והדריכות לקראת אפשרות של פעולה אמריקנית באיראן נמשכות. היום הגיע לישראל מפקד פיקוד המרכז האמריקני, בראד קופר, לפגישות עם בכירים ישראלים.

הפגנות באיראן צילום: איסטוק

גורם ביטחוני הבהיר כי נכון לעכשיו "אין תיאום אופרטיבי לגבי איראן", ולא ברור כיצד ינהג הנשיא טראמפ. בירושלים מביעים חשש כבד מתרחיש של הסכם גרעין שיותיר את איראן עם יכולות טילים המהוות איום על ישראל ויאפשר את המשך תמיכתה בשלוחים באזור.