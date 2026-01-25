עריק חרדי שסיים לרצות מאסר בגין אי התייצבות בלשכת הגיוס שוחרר בערב שבת האחרון ממתקן מאסר צבאי, אך נאלץ לצאת משערי הכלא לבוש במדי אסיר לאחר שנאמר לו כי בגדיו האישיים לא אותרו.

על פי הדיווח בעיתון 'המודיע', הבחור נעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס. עם שחרורו בצהרי יום שישי, הוא ביקש לקבל את בגדיו האישיים שהופקדו ביום כניסתו למאסר. לתדהמתו, הסוהרים הודיעו לו כי הבגדים אינם בנמצא.

בלית ברירה, ומתוך רצון להגיע לביתו לפני כניסת השבת, נאלץ הבחור לצאת ממתקן המאסר כשהוא לבוש במדי האסיר הצבאיים.

המקרה עורר סערה ויו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף פנה מיד ללשכת שר הביטחון בדרישה לבירור נסיבות ההשפלה. בלשכת השר הבטיחו כי הנושא ייבדק לעומקו.

"לא ניתן לעבור לסדר היום על פגיעה כזו בכבודם של בני הישיבות. העובדה שבחור ישיבה נאלץ לצעוד לביתו בערב שבת במדי אסיר היא כתם על המערכת", צוטטו גורמים חרדים בדיווח.