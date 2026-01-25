לאה שץ-סופר, יו"ר עמותת דיירי הדיור המוגן, מסבירה בראיון לערוץ 7 את הצורך בהסדרת חוק רישוי לבתי דיור מוגן - חוק הנמצא בדיונים מזה שמונה שנים אך טרם הבשיל לחקיקה מחייבת.

בימים הקרובים צפוי להתקיים דיון נוסף בוועדת הרווחה של הכנסת, בניסיון לקדם את ההצעה המתעכבת.

ליבת המחלוקת שמונעת את קידום החוק עד כה היא סוגיית האיתנות הפיננסית של בעלי בתי הדיור המוגן. כל עוד אין הסכמה בנושא זה, משרד המשפטים מסרב להסדיר את הרישוי. בפועל, המשמעות היא שמרבית בתי הדיור המוגן בישראל פועלים כיום ללא רישיון מסודר.

הצעת החוק גובשה לראשונה ביוזמת עמותת הדיירים כבר בשנת 2018 וזכתה לתמיכת הממשלה, אך למרות התקדמות בפרטים מסוימים, היבטים כלכליים ומשפטיים מעכבים את הסיכום.

בוועדה מציינים כי למרות מאמצים קודמים, הדיונים מתקדמים באיטיות - בדיון הקודם נידון רק עמוד אחד מתוך עשרים.

לדבריה, לצד ההצלחות הכלכליות של מפעילי בתי הדיור, נדרש מנגנון פיקוח שיבטיח את כספי הדיירים. מקרים קודמים של קריסת בתי דיור מוגן קטנים מדגישים את החשש, במיוחד כאשר מדובר בגורמים פרטיים ולעיתים משפחתיים, אשר אין ביטחון ביכולתם להחזיר השקעות במקרה של כשל.

היא מספרת על בעלי דיור מוגן הטוענים כי החקיקה והרגולציה תביא לקריסתם של בתי דיור מוגן קטנים. היא אינה מקבלת את הטענה וקובעת כי כפי שכל חברה כלכלית המכבדת את עצמה מגישה דו"חות כספיים לרשויות, כך יש לחייב גם את בעלי בתי הדיור המוגן. "שוב הם מתחילים להזהיר מקריסה של בתים קטנים, אומרים שנסמוך עליהם ורוצים למשוך עוד דיונים. אני מבינה אותם. אנשים לא אוהבים שמפקחים עליו. אף אחד לא רוצה שייכנסו לו לקישקעס".

בחינת היציבות הכלכלית הכרחית, היא אומרת, מאחר ובחלק מהמקרים מדובר בחברות פרטיות ולעיתים בעסקים משפחתיים שקריסה יכולה להביא למציאות קשה ועגומה ביותר עבור הדיירים.

הדיון הקרוב בוועדת הרווחה צפוי לעסוק שוב בפרטי החוק, המתפרש על פני כעשרים עמודים. בעמותה מקווים להתקדמות משמעותית ולדיון יעיל יותר, בניסיון להבטיח את זכויותיהם של עשרות אלפי הדיירים בבתי הדיור המוגן בישראל.