עו"ד חדד מגיב להחלטה ללא קרדיט

בית משפט השלום בראשון לציון קיבל את בקשת יונתן אוריך והמשטרה והורה לעיתונאי עמרי אסנהיים להעביר לידי המשטרה את כל החומר הגולמי של הריאיון שקיים עם אלי פלדשטיין.

הדיון עסק בריאיון ששודר בשלושה פרקים בתאגיד השידור "כאן 11", ועסק בין היתר בפרשיית "הפגישה הלילית" בה נחקר פלדשטיין בחשד כי שוחח עם ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן על חקירה ביטחונית תוך ניסיון להשפיע עליה.

החלטת השופט מזרחי

לטענת אוריך והמשטרה, קיימות סתירות מהותיות בין דבריו של פלדשטיין בחקירה לבין דבריו שנאמרו בריאיון ששודר, ובחומר הגולמי עשויים להימצא פרטים קריטיים להמשך החקירה.

אסנהיים, באמצעות באת כוחו עו"ד ליאת ברגמן, התנגד נחרצות והסתמך על החיסיון העיתונאי. גם מועצת העיתונות וארגון העיתונאים, שהצטרפו כידידי בית המשפט, הזהירו מפני פגיעה קשה בחופש העיתונות ובאפקט מצנן שירתיע מקורות מלהתראיין בעתיד.

נשיא בית המשפט, השופט מנחם מזרחי, קבע בהחלטתו כי החיסיון העיתונאי אינו חל במקרה זה, שכן פלדשטיין העניק את הריאיון ביוזמתו, בגלוי, ובפנים גלויות. עוד נקבע כי אין דרך חלופית להשגת המידע, וכי קיים אינטרס ציבורי מובהק לחשיפת הסתירות.

בהחלטה נכתב: "אם החלטתי תוביל לאפקט מצנן של מסירת גרסאות בלתי מדויקות בידי חשודים או נאשמים, שאינן מתיישבות עם חומרים אחרים - תבוא על כך ברכה".

הוא הורה כי החומר יועבר לידי להב 433 והדגיש כי ההעברה נועדה למטרות חקירה בלבד ואין בה כדי לשלול זכויות יוצרים או קניין רוחני.

אסנהיים הגיש בתגובה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת השופט וטוען כי עומדת לו זכות ערר על ההחלטה.

עורך הדין עמית חדד, בא כוחו של יונתן אוריך, הגיב: "ההחלטה של בית המשפט היום היא החלטה חשובה מאוד. כבוד הנשיא מזרחי קבע שכל החומר הגולמי, שעות רבות של חומרים שנשארו על רצפת חדר העריכה, החומר הזה יגיע למשטרה. הוא קבע את זה בגלל שבית המשפט קובע שיש סתירות חזיתיות בין מה שפלדשטיין סיפר בריאיון שלו לבין מה שהוא אמר במשטרה, ובעיקר ואולי הכי חשוב, לבין מה שפלדשטיין אמר באותו משא ומתן לעדות מדינה".

עוד הוסיף: "מההחלטה עולה שהדברים שהוא אמר שם סותרים לחלוטין את התזה המרשיעה נגד הלקוח שלי. זאת אומרת שפלדשטיין, אז, באותו רגע אינטימי של משא ומתן, מוסר גרסה שמנקה לחלוטין את אוריך, וזה דבר חשוב. אנחנו מקווים שהחומר יעבור מהר, שהמשטרה תמיין ותלמד אותו ותעביר אותו אלינו בהקדם".