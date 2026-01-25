בעקבות תחושת חוסר הוודאות בימים האחרונים, הודיעה חברת אל על על צעדים שנועדו להקל על לקוחותיה, ובמרכזם שירות ביטול חדש וללא עלות.

השירות, בשם "טיסה בראש שקט", יינתן לרוכשי טיסות חדשים החל מיום שני ולמשך שבועיים. ההטבה תאפשר ביטול מכל סיבה עד 48 שעות לפני מועד ההמראה, תוך קבלת שובר זיכוי מלא.

השירות יינתן ללא תשלום נוסף עבור טיסות היוצאות ונוחתות בכל יעדי אל על עד לתאריך 17 במרץ, למעט כרטיסים מסוג LITE וכרטיסי בונוס.

במקביל, אל על הודיעה על תגבור מוקדי השירות שלה, הפועלים מסביב לשעון, וזאת לאור ריבוי הפניות מצד נוסעים המבקשים לבצע שינויים בטיסות קיימות. בחברה מזהירים כי ייתכנו עומסים וזמני המתנה ארוכים.

מהחברה נמסר כי "אל על תמשיך לפעול על מנת להיות הגשר האווירי לישראל וממנה, ולהציע פתרונות גמישים ונגישים לקהל לקוחותינו ולציבור הרחב כולו".