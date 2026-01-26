בישיבת הקבינט שהתקיימה הערב (ראשון), השרים מתחו ביקורת חריפה על האפשרות לפתיחת מעבר רפיח ועל הדיווחים לפיהם הרשות הפלסטינית תיקח חלק בניהול הרצועה. השרים הביעו חשש כי צעד כזה יוביל לשעבוד עתידי של חיילי צה"ל ולסיכון ביטחוני משמעותי.

השרה אורית סטרוק הדגישה: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם???"

השרה מירי רגב הבהירה: "נכון, צריך לוודא שהשלטון בעזה הוא לא של חמאס ולא של הרש"פ".

השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית".

השר איתמר בן גביר הצטרף לדאגות חברי הקבינט ואמר כי למרות הצלחות רבות במאבק בחמאס, הארגון לא הושמד לחלוטין.

"עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז - מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד!", דברי בן גביר.