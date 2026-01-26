בישיבת הקבינט שהתקיימה הערב (ראשון), השרים מתחו ביקורת חריפה על האפשרות לפתיחת מעבר רפיח ועל הדיווחים לפיהם הרשות הפלסטינית תיקח חלק בניהול הרצועה. השרים הביעו חשש כי צעד כזה יוביל לשעבוד עתידי של חיילי צה"ל ולסיכון ביטחוני משמעותי.
השרה אורית סטרוק הדגישה: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם???"
השרה מירי רגב הבהירה: "נכון, צריך לוודא שהשלטון בעזה הוא לא של חמאס ולא של הרש"פ".
השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית".
השר איתמר בן גביר הצטרף לדאגות חברי הקבינט ואמר כי למרות הצלחות רבות במאבק בחמאס, הארגון לא הושמד לחלוטין.
"עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז - מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד!", דברי בן גביר.
בסיום ישיבת הקבינט הודיעה לשכת ראש הממשלה כי מעבר רפיח ייפתח רק לאחר מיצוי מלא של מבצע "לב אמיץ", שמוביל צה"ל לאיתור והשבת גופתו של החלל החטוף רס"ר רן גואילי ז"ל.
על פי לשכת ראש הממשלה, ההסכמה הישראלית לפתוח את מעבר רפיח - כפי שנקבע בתכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ - הותנתה בשני תנאים: השבת כלל החטופים החיים, ומאמץ של 100% מצד חמאס לאיתור והשבת כלל החללים, ובראשם גואילי ז"ל.
מההודעה עולה כי עצם השבת הגופה איננה תנאי לפתיחה, אלא מיצוי המאמץ שנעשה לשם כך. כלומר, אם ייקבע שהפעולה מיצתה את כלל המידע והאפשרויות, ובהתאם להסכמות עם ארה"ב - ניתן יהיה לאשר את פתיחת המעבר, גם אם גואילי ז"ל לא יושב בפועל.
בשלב זה, צה"ל מבצע פעולה ממוקדת באזור בית הקברות בשכונת דרג' תופאח שבצפון רצועת עזה, על בסיס מידע מודיעיני עדכני שהועבר לאחרונה בעקבות מבצעים חשאיים. הכוחות מפעילים אמצעים ייעודיים לזיהוי, בהם רופאי שיניים עם מכשירי רנטגן ניידים.
צה"ל ציין כי המידע שהוביל למבצע לא סופק ביוזמת חמאס, אלא נאסף על ידי גורמי ביטחון ישראליים והועבר למתווכות, שקיבלו עליו אישור מצד הארגון.
משפחתו של גואילי ז"ל מעודכנת בכל שלב במבצע. לשכת ראש הממשלה סיכמה: "מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס"ר רן גואילי ז"ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל".