שירת אני מאמין ללא קרדיט

לוחמי צה"ל נעמדו סביב ארונו של רס"ר רן גואילי ז"ל ושרו יחד "אני מאמין", לאחר השלמת זיהוי גופתו בשטח.

הסרטון צולם בתום מבצע מורכב שבמהלכו אותרה גופתו של גואילי, לוחם יס"מ בן 24, שנפל בקרב בקיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה.

במהלך השבועות האחרונים ביצעו כוחות הביטחון בישראל מבצעים חשאיים שהובילו למעצר מחבלים, מהם נאסף מידע מודיעיני על מקום קבורתו של גואילי. לפי ההערכה, הוא נקבר כבר בשבועות הראשונים ללחימה, ייתכן מבלי שמחבלי הג'יהאד האסלאמי הבינו כי מדובר בלוחם ישראלי.

המבצע הקרקעי התבצע הלילה בבית קברות בפאתי שכונת סג'עיה שברצועת עזה. שטח בית העלמין חולק לתאים קטנים, וכל צוות הנדסי, מלווה באנשי רבנות ורופאי שיניים, פעל בנפרד אך במקביל, כדי לזרז את החיפוש. 250 קברים נבדקו באותו אזור, בהתאם להערכה המודיעינית שהצביעה על סבירות גבוהה למציאת הגופה.

בסיום המבצע נמסרה למשפחתו של גואילי ההודעה הרשמית, לאחר השלמת הליך הזיהוי. בכך, הושלמה השבת כלל החטופים שנחטפו ב-7 באוקטובר לשטח רצועת עזה.

גואילי, בן 24 ממיתר, שירת כלוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה. בבוקר ה-7 באוקטובר, כשהיה פצוע עם שבר בכתף בעקבות תאונת אופנוע, עלה על מדים ויצא לסייע לחבריו בלחימה.

בקרב בכניסה לקיבוץ עלומים נלחם בעוז עד שאזלה לו התחמושת והוא נרצח בידי חמאס. בהמשך נחטפה גופתו לשטח רצועת עזה.

גואילי ז"ל נודע בקיבוץ עלומים בשם "רן מגן עלומים", בשל הקרב שניהל בכניסה ליישוב מול כוחות חמאס. הוא תואר כאדם ערכי, אהוב, ובעל נוכחות עוצמתית ורגועה.