שירה גואילי מטה המשפחות

שירה, אחותו של רן גואילי ז"ל, הקליטה סרטון ובו שיתפה את תחושותיה לאחר השבת גופת אחיה לישראל.

"אני מרגישה תחושת שחרור מטורפת", היא אמרה, "אני מרגישה הקלה".

"אני עצובה", המשיכה ואמרה גואילי, "אני מאוד עצובה שזה נגמר ככה, אבל זה היה חייב להיגמר מתישהו, ואני כל כך שמחה שהוא חוזר הביתה".

"רני בדרך", היא הוסיפה לסיום, "רני מגיע".

רב-סמל ראשון רן גואילי, שנחטף לעזה ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון בשבי - הושב היום (שני) לישראל בתום 843 יום.

אמו של רן, טליק גואילי, אמרה "סגרנו מעגל- הוא סוף סוף בא הביתה, אנחנו לא מאמינים. מצאו אותו שלם, לבוש במדים שלו. זה דבר מדהים. הגאווה שלנו יותר חזקה מהעצב. ההלוויה מתוכננת כרגע ליום רביעי הקרוב. אנחנו עוד לא מעכלים את זה שמצאו את רני".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "הישג בלתי רגיל של מדינת ישראל. הבטחתי להחזיר את כולם והחזרנו את כולם". ממטה משפחות החטופים נמסר: "הראשון להיכנס, האחרון לחזור. רן התגאה להיות שוטר וללבוש את המדים הכחולים. הוא לחם במחבלים בעוז ובחירוף נפש בחזית הקרב בכניסה לקיבוץ עלומים".

נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב: "רני גואילי הגיבור שב לנוף מולדתו לאחר 843 יום! לוחם היס"מ שיצא להציל חיים - סוף סוף חוזר למדינתו, משפחתו ולאדמתו". הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם משפחת גואילי: "עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה"ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל".