יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן מגיב לראיון של נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית לכאן רשת ב' בו טען כי הושיט יד למי שדורשים שינוי במערכת המשפט אך "לא פגש יד אחות", כלשונו.

"יצחק עמית היקר עד מאוד. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כדי שבית המשפט יפעל באופן יעיל לא דורש שיתוף פעולה של אף אחד. תפסיק לעסוק בנושאים שהם לא שלך", הצהיר רוטמן.

הוא הוסיף "תפסיק לעסוק בנושאים שיש לך בהם אפס מומחיות ואפס הבנה! אתה מבזבז את הזמן והכסף של כלל אזרחי מדינת ישראל כשאתה יושב בעתירות מונפצות על דוד זיני. אתה מתערב בנושאים לא לך בזמן שאנשים נמקים בכלא ומחכים שתשמע את התיק שלהם".

הח"כ פנה לנשיא העליון ואמר "אתה אמור לשמור על זכויות הפרט של אזרחי מדינת ישראל ובמקום זה אתה פותח את דלתך ומעמיד את בית המשפט לרשותם של מחבלים ושל ארגונים שמדינות זרות מממנות כדי לחבל בביטחונה של ישראל. זה פשוט לא יעיל".

הוא גם ביקש לספק לעמית 'טיפ' שיעזור לשמור על תפקוד הולם של המערכת. "אתה לא המחוקק. התפקיד שלך הוא לשפוט על פי החוק שקבעה הכנסת. אתה לא הממשלה. התפקיד שלך הוא לא להתערב במדיניות או למנות שרים ובעלי תפקידים. אתה שופט. תשפוט, ותראה ישועות. שמחתי לעזור ליעילות המערכת, אנא ראה בכך מחווה של רצון טוב והושטת יד מצידו של המחוקק".

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אומר כי לא יהסס להתערב בחקיקה ממשלתית של רפורמה במערכת המשפט.

"במבול החקיקה שמתרגש עלינו בתחומים שונים, יש להניח שמבול החקיקה הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר ונצטרך להתייחס לכך", אמר עמית בראיון לכאן רשת ב'.

בתגובה לשאלה על מערכת היחסים עם שר המשפטים יריב לוין אמר: "בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט אני מושיט יד. אבל כבר אמרתי - לא פגשתי יד אחות, לצערי. הכדור לא בשטחי".

כשנשאל בנוגע לעובדה שחלק מהח"כים והשרים אינם מכירים במינויו השיב "אנחנו נמשיך בדרכנו. אני רואה את מערכת המשפט בהשוואה למערכת הבריאות. מערכת משפט שנותנת שירות חיוני לאזרח".