קבוצת מתפללים חרדים ישראלים הותקפה אתמול (שני) בשדה התעופה בקרקוב שבפולין, בעת שהמתינה לטיסה חזרה לישראל. בין הנוסעים היה גם שמחה קרקובסקי, יו"ר "בית התבשיל" בבני ברק.

לדברי אחד הנוסעים, הקבוצה התפללה בשקט בצד אזור המסוף. "היינו ממש לקראת הסוף, לא הפרענו לאף אחד", סיפר.

"ואז ניגש אלינו גבר שענד תג של עובד שדה התעופה, התחיל לצעוק ולהשתולל: 'לא להתפלל'. ניסינו להרגיע אותו, אבל הוא המשיך לצעוק".

הנוסעים העידו כי האיש צעק "פה זה פולין ולא ישראל", דחף אחד מהנוכחים וניסה להרים ידיים. בשל סממניו החיצוניים סברו תחילה כי מדובר באיש ביטחון, ונמנעו מלהחריף את העימות.

"בסופו של דבר הגיעו שוטרים מקומיים, הרחיקו אותו מהמקום ולקחו ממנו פרטים", סיפר הנוסע. "אנחנו היינו לחוצים להעלות לטיסה, אז לא הספקנו להבין אם נפתחה חקירה נגדו".

לפי שעה לא ברור אם נפתחה חקירה נגד התוקף.