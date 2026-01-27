עו"ד יאיר מבורך מהמחלקה המשפטית של ארגון "עתים - סיוע והכוונה בשירותי הדת" פנה לראש נציבות שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, ולמ"מ מנכ"ל משרד רה"מ, דרורית שטיינמץ, בדרישה להקפיא לאלתר את הליך איתור הדיינים לבתי הדין לגיור.

במכתב ששלח בשם הארגון, נכתב כי "בימים האחרונים פורסם מכרז לאיתור מועמדים למילוי שתי משרות קבועות ושלוש משרות זמניות כדיינים בבית הדין לגיור. המועמדים נדרשים להגיש מועמדות עד 4 בפברואר 2026".

עוד הוסיף כי בעת הזו מתנהלות בפני בג"ץ עתירות הנוגעות לדחיית המלצת ועדת האיתור לתפקיד ראש מערך הגיור על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחת העתירות הוגשה על ידי ארגון עתים עצמו. לדבריו, זהותו של ראש המערך נמצאת בלב הדיון המשפטי.

לדברי מבורך, קיימת בעייתיות משפטית בקיום מכרז לדיינים כאשר תפקיד ראש מערך הגיור אינו מאויש, ואף לא על ידי ממלא מקום. לדבריו, "לא ברור כיצד ניתן לנהל הליך מכרז לתפקיד שאחד הגורמים המרכזיים בו אינו מאויש".

עוד נטען במכתב כי גם לו היה ממלא מקום, אין זה ראוי כי הליך כה מהותי יתקיים טרם הכרעה שיפוטית בעתירות שעשויות להשפיע על זהות העומד בראש המערך. "פתיחת הליך מכרז שבועות ספורים לפני הדיון מעלה חשש כבד שמדובר בניסיון מחטף שנועד להציב עובדות בשטח", כתב.

לדבריו, החלטת ממשלה מס' 4614 מבהירה כי אחד מחברי ועדת האיתור לדיינים הוא ראש מערך הגיור או נציגו. כמו כן, בתיאור התפקיד של דיין נכתב כי עליו לפעול "בהתאם לדרישת ראש מערך הגיור", ובהתאם להוראותיו. לכן, טוען עו"ד מבורך כי "מקומו של ראש מערך הגיור בלב הליך האיתור, ולא ניתן לוותר עליו או להחליפו".