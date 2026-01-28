עם סיום שנת 2025 משרד הבריאות מסכם את התמודדות מערכת הבריאות עם אירוע החירום מהחמורים בתולדות המדינה - מתקפת ה-7 באוקטובר 2023 והשלכותיה.

מהרגע הראשון הוכרז מצב חירום, ואלפי אנשי צוות ברחבי הארץ נכנסו לכוננות עליונה. הנתונים שפורסמו מציגים את ההיקפים יוצאי הדופן: כ-24,000 פצועים טופלו בבתי החולים; כ-151,200 אזרחים פונו מאזורים מוכי לחימה, ונוספו 3,642 מיטות ממוגנות ברחבי הארץ.

ביום המתקפה עצמה ביצעה מערכת הבריאות את מבצע הוויסות הרפואי הנרחב ביותר שבוצע אי פעם בישראל. למעלה מ-150 פצועים הועברו בין בתי חולים - 60% מהם הועברו למוסדות אחרים, והיתר שוחררו. מהלך זה איפשר פינוי מיטות, מיון ראשוני יעיל ומענה רפואי מיידי לפצועים הבאים.

במקביל לפעולה בשטח, פעל המשרד גם להפקת לקחים שיטתית. שישה צוותים מקצועיים מונו במרץ 2025 לבדוק את תפקוד מערכת הבריאות במערכה. בראש התהליך עמד פרופ’ ארנון אפק, בשיתוף ראשי אגפים ומומחים בתחום. הצוותים בדקו ניהול, פינוי, לוגיסטיקה, בריאות הנפש, שיקום ורפואה קהילתית - והגישו המלצות שהחלו להיות מיושמות כבר במהלך הלחימה.

168 שבים טופלו רפואית עם ליווי למשפחותיהם, 1,765 זיהויים פורנזיים - כולל 86 חטופים חללים, מעל 100 נקודות שירות לקופות החולים במרכזי פינוי, 362 נקודות בריאות הנפש - עם 1,370 שעות טיפול יומיות.

תחום בריאות הנפש: בעקבות הטלטלה הציבורית והעלייה הדרמטית בביקוש לטיפול נפשי, הוקצה תקציב של מעל 1.4 מיליארד ש"ח ליישום התוכנית הלאומית לבריאות הנפש - התקציב הגבוה ביותר אי פעם לתחום.

נרשמה עלייה של 30% במספר המטופלים במרפאות הקהילה, ו-42% במספר המפגשים הטיפוליים. בפריסה ארצית נוספו 128 מרפאות או שלוחות חדשות, תוגברו כ-700 אנשי צוות, נוספו כ-1,000 מתמחים בפסיכולוגיה וכ-100 מתמחים בפסיכיאטריה.

מערך השיקום: מאז תחילת המלחמה ועד יולי 2025 אושפזו לשיקום כ-1,600 חיילים ונפגעי טרור. הצוותים השיקומיים נדרשו להתמודד עם נפח פצועים חריג ועם פציעות מורכבות - תוך שמירה על שירותים למטופלים אחרים.

פינוי חיילים: ה-CFR - שיעור הנפטרים מבין הפצועים - נחשב מהנמוכים שתועדו במתארי לחימה. עם זאת, הצוות המיוחד המליץ לשפר את ויסות הפצועים, חלוקת העומסים והקשר בין בתי החולים.

מערך הלוגיסטיקה: משרד הבריאות ביצע רכישות חירום לציוד מציל חיים, העמיד מחסנים סביב השעון, דאג לתרופות גם ללא מרשם, פינה חולים מונשמים ודאג למיגון - כולל השקעה מיידית של 200 מיליון ש"ח.

רפואה קהילתית: קופות החולים והמרכזים הרפואיים פרסו מרפאות בשטחי פינוי, תוך שמירה על רצף טיפולי ושיתוף פעולה יוצא דופן בין הגורמים. מעל 150,000 מפונים קיבלו שירותים רפואיים בקהילה.

עם הגשת המלצות ששת צוותי הבדיקה, החל משרד הבריאות ביישום מסקנות הליבה כבר במהלך סבבי הלחימה. ההמלצות התמקדו בשיפור ניהול החירום, עדכון נהלים, חיזוק השליטה, הגברת כשירות מערכות הדיווח והנתונים בזמן אמת, וכן בשילוב הצוותים בשגרה לאימונים והיערכות עתידית.

מעבר לתוספת תקציבים וכוח אדם, משרד הבריאות פועל ליישום שינוי עומק דרך התוכנית "מקום לנפש" - מהלך כולל שמטרתו להפוך את בריאות הנפש הציבורית לזמינה, מגוונת, מבוססת תקווה וצמיחה פוסט-טראומטית. התוכנית כוללת טריאז' טיפולי, חיזוק שירותים קהילתיים, ומערך חדש לניהול הטיפול.