משרד הבריאות וחברת "עדין" הודיעו היום (רביעי) כי נמצאו בדרכי השיווק מוצרים המסומנים כמוצרי החברה, אך אינם מיוצרים או מיובאים על ידה.

בהודעה נמסר כי מדובר בזיוף אשר עלול להטעות את הצרכנים.

המוצרים שנמצאו הם "ארבע ועשרים - וופלים בטעם אגוזים" וכן "וופלים בטעם שוקולד" של מותג עדין, במשקל 200 גרם, עם כלל תאריכי התפוגה.

על גבי האריזות מופיע יצרן בשם MH BH GIDA מטורקיה ושם היבואן "עדין רולדין בע"מ", אף שהחברה לא הביאה מוצרים אלו לישראל.

משרד הבריאות מבקש מהציבור שלא לצרוך את המוצרים מחשש לזיוף. עוד נמסר כי המשרד פועל בשיתוף עם שירות המזון לבדיקת נסיבות האירוע.

חברת עדין ציינה כי לקוחות המחזיקים מוצרים מסוג זה מתבקשים לפנות למוקד החברה במספר 026734055 שלוחה 1 לצורך בירור.

החברה הדגישה כי התמונה שצורפה בהודעתה מתארת מוצרים שלא יוצרו על ידה וזוהו כמזויפים.