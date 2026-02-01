במהלך תכניתם ברדיו 103FM דנו היום (ראשון) ינון מגל וברק סרי על פתיחתו של מעבר רפיח, שהובילה לוויכוח סוער בשידור חי.

סרי טען כי פתיחת המעבר לשני הכיוונים מסמלת כישלון מדיני ברור של ממשלת ישראל: "כמה סיפורים על מעבר רפיח שלא ייפתח, נתניהו וסמוטריץ' אמרו שזה אבי ה-7 באוקטובר, כמה זה נורא. והיום בקול ענות חלושה פותחים את מעבר רפיח לשני הכיוונים".

הוא המשיך ואמר: "ומי עומד בשער? אנשי הרשות הפלסטינית. מעבר רפיח נפתח, החמאס עומד, חמאס משוקם, חמאס מתאושש, עברו לשלב השני על הראש של ישראל, נגד עמדת נתניהו".

עוד טען סרי: "נתניהו נכשל כישלון מוחלט ונחלש ברגל המסיימת. החיילים שלנו עשו דברים מופלאים, אבל כששאלנו מה השלב הבא? מה הרגל המדינית? אז אתה צחקת והנה הגענו לשלב הבא ובמעבר רפיח נקבל את הרשות הפלסטינית ובעזה את הקטרים והטורקים. נתניהו פרסם אפילו הודעה שהוא מתנגד וההכנסה של הקטרים והטורקים לא נעשתה בתיאום איתנו. קשקשנים, פקה פקה, כמו לפני ה-7 באוקטובר".

מגל הגיב: "מה אתה רוצה? ההסכם היה שמחזירים את כל החטופים ואחרי שמחזירים את כל החטופים - פותחים את המעבר. על זה חתמנו. אתה אומר שטראמפ החזיר את כל החטופים ולא ביבי? בסדר. עכשיו במה אתה נתלה? בזה שמעבר רפיח נפתח? ברוך השם שמעבר רפיח נפתח ושכל הערבים ייצאו החוצה. שלא ישאר ערבי אחד ברצועת עזה".

בהמשך הבהיר מגל: "הבעיה שאני לא מגיע לשדר איתך זה לא בגלל מה שאתה אומר אלא בגלל איך שאתה אומר. עכשיו נחזור לעניין ונוכל לראות כמה ערבים יכולים לצאת החוצה ואז נוכל לעבור לשלב השני של פירוק חמאס. מה אתה רואה רק את הרע? תראה קצת את הטוב".