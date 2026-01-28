חברת KLM ההולנדית הודיעה היום (רביעי) על ביטול חידוש טיסותיה לישראל עד להודעה חדשה, זאת בשל "המצב הביטחוני הנוכחי", כהגדרתה.

ההחלטה התקבלה למרות שתוכנן כי החברה תשוב להפעיל את הקו לתל אביב כבר היום.

בהודעת החברה נכתב, "הוחלט בשלב זה שלא לחדש את הטיסות לתל אביב. כבר חידשנו את פעילות הטיסות ליעדים נוספים באזור, בהם ריאד ודמאם. באשר לדובאי, אנו בוחנים כעת את האפשרות לחדש את הפעילות החל מיום שישי, 30 בינואר".

עוד נמסר מ-KLM, "אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות. ברגע שיהיה בטוח ואחראי לעשות כן, נפעל להציע ללקוחותינו טיסות מחדש".

כבר ביום שישי האחרון הודיעה החברה על ביטול זמני של טיסות לתל אביב עד יום ראשון, בעקבות המתיחות האזורית. לצד זאת בוטלו גם טיסותיה לדובאי וסעודיה, שהחלו להתחדש בימים האחרונים - למעט הקו לישראל.

המהלך מצטרף להחלטת קבוצת "לופטהנזה", שהודיעה בשבוע שעבר על ביטול חלקי של טיסותיה לישראל עד 31 בינואר. בין היתר לא יופעלו טיסות לילה של חברות לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס.

עוד קודם לכן, בחודש ספטמבר, הודיעה חברת הלואו-קוסט "ריינאייר" כי לא תשוב להפעיל את טיסותיה מתל אביב. לדברי החברה, ההחלטה התקבלה בשל התנהלות נמל התעופה, והיעדר ודאות תפעולית לטרמינל 1 במהלך חודשי החורף.