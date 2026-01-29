תיעוד חדש מהפיגוע בעמקים ללא קרדיט

פרקליטות מחוז צפון תגיש הבוקר (חמישי) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד אחמד אבו אלרוב, תושב קבאטיה שבצפון השומרון בן 34, שביצע את הפיגוע הקטלני בעמק יזרעאל לפני חודש. כתב האישום כולל שני אישומים ברצח ושלושה ניסיונות רצח נוספים.

לפי ממצאי החקירה של ימ"ר צפון ושירות הביטחון הכללי, אבו אלרוב חדר לישראל כמה ימים לפני הפיגוע דרך פרצה בגדר באזור ירושלים, והועסק בעבודות בנייה על ידי תושב עראבה בן 45.

ביום הפיגוע יצא יחד עם מעסיקו ותושב נוסף לקיבוץ מסילות, שם עבד בטיח תמורת 650-700 ש"ח ליום.

בשלב מסוים נטל המחבל סכין ומברג מאתר הבנייה, גנב את רכבו של מעסיקו, והחל במסע הרג. הוא נסע תחילה לבית שאן, שם דרס למוות את שמשון מרדכי בן ה-68 ופצע נער בן 16 באורח קל.

לאחר מכן המשיך לצומת תל יוסף, שם דקר למוות את אביב מאור בת ה-18, לאחר שניסה לתקוף צעירים נוספים.

מהצומת המשיך לעפולה, שם דרס הולך רגל בן 37 ופצע אותו באורח בינוני-קשה. עובר אורח שהבחין במתרחש חתר למגע ונטרל את המחבל.

במקביל, הוגשו כתבי אישום נוספים נגד שני אחיו של אבו אלרוב, ששהו בישראל שלא כחוק, וכן נגד מעסיקו, תושב עראבה, שהעסיק אותו בניגוד לחוק.