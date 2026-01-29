פעילי "אם תרצו" מחו מול ביתו של גיל לימון "אם תרצו"

פעילי תנועת "אם תרצו" קיימו הבוקר (חמישי) משמרת מחאה מול ביתו של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, בעיר הוד השרון.

המוחים קראו ללימון להתפטר, תוך שהם מניפים שלטים וקוראים לעברו קריאות "גיל לימון, עולם תחתון" ו-"אתה שאוויש של גלי, אתה הורס את הדמוקרטיה הישראלית".

ברקע ההפגנה עומדות שורת חוות דעת משפטיות שנמסרו על ידי לימון נגד סגירת תחנת גלי צה"ל, נגד עצירת פרסום תכנים בעיתון הארץ, וכן התבטאויותיו בדיוני ועדת החוקה, שם אמר בין היתר: "אם אני לא אדבר, הם לא ידברו".

המפגינים האשימו את לימון בפגיעה בדמוקרטיה. מנכ"ל התנועה, מתניה ג'רפי, מסר: "נתנו הבוקר טעימה לגיל לימון ממה שהוא מאכיל כבר שנים את הציבור הישראלי. הדמוקרטיה הישראלית הפכה לאנרכיה בגללו ובגלל חבריו גלי ומנדלבליט".

עוד מסר: "הוא לא יקבע מי יהיו שרי הממשלה, הוא לא יקבע אם גלצ תיסגר, הוא אחד מראשי המטייחים של עלילת הדם נגד חיילי כוח 100".