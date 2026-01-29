פעיל הימין מרדכי דוד התייחס בריאיון לרדיו "קול ברמה" לאירוע שבו חסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק, וכינה אותו "חמינאי".

בריאיון אמר דוד: "אני אעשה את זה שוב אם אוכל. אהרון ברק הוא חמינאי ודיקטטור ועשה בישראל את כל המהפכה נגד הימין וזה מגיע לו".

כאשר התבקש לחזור בו מהכינוי 'חמינאי', השיב: "לא חוזר בי. הוא בדיוק חמינאי".

אמש, ביציאה מכנס של התנועה לאיכות השלטון, חסם דוד את רכבו של ברק תוך קריאות, "אהרן ברק אתה חסום, אתה חסום יא אפס! דיקטטור. איך הבת שלך שופטת איך אשתך הייתה שופטת?".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".