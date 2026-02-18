לראשונה בחודש הרמדאן, החל מהבוקר (רביעי), מתבצע שינוי בהסדרי העלייה ליהודים להר הבית בירושלים.

על פי ההנחיות החדשות, ההר ייפתח מעתה בשעה 6:30 בבוקר וייסגר בשעה 11:30, לאורך החודש. מדובר בתוספת של שעה בבוקר, בהשוואה להסדרים שהיו נהוגים בשנים האחרונות.

השינוי נועד לאפשר נוכחות יהודית ממושכת יותר בשעות הבוקר, זאת נוכח העובדה שבשעות הצהריים לא תתאפשר עלייה בשל חודש הרמדאן.

ההרחבה הגיעה לאחר תקופה בה שעות העלייה ליהודים היו מוגבלות יותר.

בישיבת הר הבית בירכו על הצעד וציינו כי מדובר בהישג חשוב לקידום הנוכחות היהודית במקום. לדבריהם, "אנו מברכים על הרחבת שעות העלייה בהר הבית במהלך הבוקר ומביעים הערכה עמוקה למשטרת ישראל ולשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על פועלו המתמשך לקידום גאולת ההר".