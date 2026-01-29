דביר וסרלאוף, אחיו של השר יצחק וסרלאוף, פרסם הבוקר (חמישי) פוסט שבו תקף בחריפות את הגינויים מהשמאל לחסימת רכבו של נשיא העליון בדימוס אהרן ברק וסיפר על מקרה אישי קשה שלטענתו התרחש בזמן הפגנות העבר.

לדבריו, אביהם המנוח עבר אירוע לבבי, ובדרך למיון נחסם הרכב שבו נסע עם בנו על ידי מפגינים. "הצביעות כבר לא מוסתרת, היא צועקת, חוסמת, ומשפילה ואז דורשת גינויים מאחרים", פתח דביר וסרלאוף את הפוסט.

הוא סיפר: "אבא שלי ז"ל עבר אירוע לב. בדרך למיון עם אחי חסמו להם את הכביש. התחננו לפניהם: יש פה אדם עם אירוע לב, תנו לעבור. במקום לפנות את הדרך זיהו את אחי, וההתנפלות רק החמירה".

לדבריו, "במיון עצמו השפל האמיתי - אבא שלי מחובר לעירוי ומפגין עומד מעליו וצועק: 'תתבייש שיש לך בן כזה'. ועכשיו אני שומע הטפות מוסר. דרישות לגינויים. זעזוע מזויף, מה שמותר לצד אחד אסור לאחר. מה ש'מאבק אזרחי' אצלכם, הוא 'טרור' אצל אחרים. אותה קיצוניות, אותה אלימות, רק עטופה בסיפור שנוח לספר".

הוא קרא לסיום ההקצנה: "הקיצוניות הרימה ראש, והפכנו בלי לשים לב לחברה אחרת. חברה שבה חוסמים אמבולנסים בשם ערכים, משפילים חולים בשם צדק, ומלמדים ילדים ששנאה היא לגיטימית אם היא נגד האדם הנכון. זה לא ימין ולא שמאל. זו אובדן אנושיות. וזה מסוכן לכולנו. הגיעה השעה לעצור, להנמיך להבות, ולהחזיר לחברה הישראלית את גבולות המוסר, הכבוד והערכים".

השר וסרלאוף חושף: תקפו את אבי ז"ל במיון ערוץ הכנסת

הלילה במליאת הכנסת שיתף השר וסרלאוף כי אביו ז"ל הותקף על ידי מפגין בעת ששהה בחדר מיון עם אירוע לב.

"הייתי עם אבא שלי במיון. הגיע אחד המפגינים לבית החולים שערי צדק וצועק על אבא שלי 'תתבייש שיש לך בן כזה' בעוד אבי מחובר למכונות. אני מבקש מאבי להירגע והוא לא יכול היה וצעק עליו. והאדם הזה המשיך לתקוף אותו מילולית", סיפר.