בכיר ישראלי שמעורה בשיחות בין ירושלים לוושינגטון אמר היום (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי בישראל לא מאמינים שתקיפה אווירית אמריקנית לבדה תוביל להפלת המשטר בטהראן.

לדבריו, "אם המטרה היא להפיל את המשטר - יש צורך בנוכחות קרקעית".

הבכיר הוסיף כי גם תרחיש שבו ייחסל המנהיג העליון עלי חמינאי לא בהכרח יביא לשינוי, כל עוד לא נמצא לו מחליף ברור.

לדבריו, שינוי מהותי באיראן ידרוש שילוב של לחץ חיצוני כבד ופעילות פנימית מאורגנת מצד האופוזיציה. עוד הוסיף כי על אף תסיסה פנימית באיראן - ההנהגה בטהראן שומרת על שליטה יציבה.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אתמול כי "ארמדה אדירה" של כוחות אמריקאיים עושה דרכה לעבר איראן, בראשות נושאת מטוסים והזהיר כי מדובר בכוח גדול אף יותר מזה שנשלח בעבר לוונצואלה.

בדברים שפרסם, ציין טראמפ כי הכוח "נע במהירות, בעוצמה רבה, בהתלהבות ובמטרה ברורה", והדגיש כי הצי "מוכן, נכון ויכול לבצע את משימתו במהירות ובאלימות, אם יהיה בכך צורך".

הוא קרא לאיראן לפתוח במשא ומתן מיידי ואמר כי מטרת ארצות הברית היא להגיע להסכם "הוגן ושוויוני", תוך הדגשה ברורה: "בלי נשק גרעיני". לדבריו, "הזמן אוזל, וזה באמת עניין דחוף".

עוד הזכיר טראמפ את התקיפה האמריקאית הקודמת נגד מתקנים באיראן ואמר כי אז נגרם "הרס גדול" לתשתיות איראניות. לדבריו, "המתקפה הבאה תהיה הרבה יותר חמורה", והזהיר את טהרן, "אל תגרמו לזה לקרות שוב".