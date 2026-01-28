נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי "ארמדה אדירה" של כוחות אמריקאיים עושה דרכה לעבר איראן, בראשות נושאת מטוסים והזהיר כי מדובר בכוח גדול אף יותר מזה שנשלח בעבר לוונצואלה.

בדברים שפרסם, ציין טראמפ כי הכוח "נע במהירות, בעוצמה רבה, בהתלהבות ובמטרה ברורה", והדגיש כי הצי "מוכן, נכון ויכול לבצע את משימתו במהירות ובאלימות, אם יהיה בכך צורך".

טראמפ קרא לאיראן לפתוח במשא ומתן מיידי ואמר כי מטרת ארצות הברית היא להגיע להסכם "הוגן ושוויוני", תוך הדגשה ברורה: "בלי נשק גרעיני". לדבריו, "הזמן אוזל, וזה באמת עניין דחוף".

עוד הזכיר טראמפ את התקיפה האמריקאית הקודמת נגד מתקנים באיראן ואמר כי אז נגרם "הרס גדול" לתשתיות איראניות. לדבריו, "המתקפה הבאה תהיה הרבה יותר חמורה", והזהיר את טהרן, "אל תגרמו לזה לקרות שוב".

זוהי הפעם השלישית בימים האחרונים שבה טראמפ משגר איום לעבר איראן, על רקע המחאות נגד המשטר.

בעצרת במדינת איווה הלילה הביע טראמפ תקווה כי איראן תגיע להסכם עם ארצות הברית, ושב וציין כי ארצות הברית מתגברת את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון.

"יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה עכשיו בצורה יפהפייה לעבר איראן. אז נראה", אמר, והוסיף: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני מקווה שהם יעשו עסקה".

ביום חמישי האחרון, בשיחה עם כתבים במהלך טיסתו מדאבוס לוושינגטון, אמר הנשיא: "יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון הזה, למקרה הצורך. יש לנו שייטת גדולה שנעה לכיוון הזה. ונראה מה יקרה. יש לנו כוח צבאי גדול שנע לעבר איראן. הייתי מעדיף שלא יקרה שום דבר, אבל אנחנו עוקבים אחרי המצב מקרוב".