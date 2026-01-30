נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הלילה (שישי) כי ניהל לאחרונה שיחות עם איראן, והביע תקווה כי לא ייאלץ להשתמש בכוח צבאי נגד הרפובליקה האסלאמית.

בשיחה עם כתבים נשאל טראמפ אם הוא ניהל שיחות עם איראן בימים האחרונים והאם מתוכננות שיחות כאלה בעתיד, והשיב: "היו שיחות, ואני מתכנן שיחות נוספות. יש לנו הרבה ספינות גדולות ועוצמתיות מאוד שמפליגות לאיראן עכשיו. זה יהיה נהדר אם לא נצטרך להשתמש בהן".

כשנשאל איזה מסר הוא העביר לאיראנים, השיב הנשיא: "אמרתי להם שני דברים: אחד, בלי גרעין, ושתיים, תפסיקו להרוג מפגינים. הם הורגים אלפים. עצרתי 837 תליות לפני שבועיים. הם יצטרכו לעשות משהו".

מוקדם יותר דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ קיבל תדרוך לגבי אפשרויות תקיפה צבאיות באיראן, אשר גובשו במשותף על ידי הבית הלבן והפנטגון.

אחת האפשרויות שהוצגו בפני טראמפ היתה "התוכנית הגדולה", שבמסגרתה ארה"ב תתקוף מתקנים של משטר האייתולות ומשמרות המהפכה האסלאמיים במערכה רחבה של הפצצות.

בנוסף, הוצגו לטראמפ אפשרויות תקיפה נוספות, ביניהן פגיעה ביעדים סמליים של המשטר האיראני, עם אפשרות להרחיב את ההפצצות במידה ואיראן לא תפסיק את פעילותה הגרעינית. בין הצעדים שהוצעו גם מתקפות סייבר על בנקים איראניים והחמרת הסנקציות על המדינה.