הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, שחקן קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס, עשה הלילה (שני) היסטוריה כשנבחר לסגל משחק האולסטאר של ה-NBA, והפך לישראלי הראשון שמגיע להישג זה.

המשחק יתקיים בעוד כשבועיים, ב-15 בפברואר, באינטואיט דום - אולמה הביתי של לוס אנג'לס קליפרס. אבדיה, שבחודש שעבר סיים במקום השביעי בהצבעות בקרב שחקני המערב והחמיץ במעט את המקום בחמישייה הפותחת, יפתח את המשחק מהספסל של נבחרת המערב.

הוא יהיה חלק מ"קבוצת העולם", שתכלול בין היתר את ניקולה יוקיץ' (סרביה), לוקה דונצ'יץ' (סלובניה) ושיי גילג'ס-אלכסנדר (קנדה).

אבדיה משחק בעונתו השישית בליגה, והשנייה במדי הטרייל בלייזרס, לאחר ארבע עונות בוושינגטון וויזרדס. העונה הוא מציג ממוצעים מרשימים של 25.5 נקודות למשחק, ב-46.7% קליעה מהשדה ו-35.6% מקו השלוש, בזמן משחק ממוצע של 34.6 דקות.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, בירך את אבדיה ואמר: "לילה של גאווה ענקית לכדורסל הישראלי. דני אבדיה מוכיח בכל פעם מחדש שהוא שובר עוד ועוד תקרות זכוכית. העונה האדירה שלו ב-NBA היא עוד הוכחה שעם עבודה קשה הכל אפשרי. דני הוא שגריר של הכדורסל הישראלי ושל מדינת ישראל, והיום הוא עומד בשורה אחת לצד השחקנים הגדולים ביותר בעולם עם בחירתו לאולסטאר ה-NBA".

האולסטאר ייערך השנה במתכונת חדשה: שתי קבוצות של שחקנים אמריקנים יתמודדו מול קבוצה אחת של שחקנים בינלאומיים. שלוש הקבוצות ישחקו ביניהן בשלושה משחקים בני 12 דקות. שתי הקבוצות בעלות המאזן הטוב ביותר יעלו למשחק גמר. במקרה של שוויון במאזן, ההעפלה תיקבע לפי הפרש סלים.