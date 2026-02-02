הפרקליטות בפריז הודיעה על פתיחת חקירה בעקבות אירוע ונדליזם חמור שבוצע במוצאי שבת האחרון בבית הספר היהודי היסודי "לובביץ' - בית חנה", שברובע ה-20 בבירת צרפת.

על פי הדיווח, מספר אלמונים הגיעו למקום, שברו שלושה חלונות בבניין, השחיתו מצלמת אבטחה והסירו את שלט הזיהוי של המוסד. השלט נמצא מאוחר יותר בפארק סמוך.

הפרקליטות הדגישה כי לא בוצעה חדירה לתוך בית הספר עצמו, אך המשטרה פתחה בחקירה בגין "גרימת נזק חמור", ופועלת לאיתור החשודים.

האירוע מצטרף לגל מתמשך של תקריות אנטישמיות בצרפת. לפי נתוני משרד הפנים המקומי, בשנת 2024 תועדו במדינה 1,570 אירועים אנטישמיים.

בשמונת החודשים הראשונים של 2025 כבר דווח על 889 תקריות, והנתונים המלאים לשנה צפויים להתפרסם בהמשך החודש.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, הבטיח בנובמבר האחרון כי ממשלתו מחויבת לביטחון מוסדות הקהילה היהודית ולמאבק בלתי מתפשר נגד אנטישמיות.