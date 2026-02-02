יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הצהיר הבוקר (שני) כי אם מפלגתו תעלה לשלטון, היא לא תעביר תקציבים לישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

בראיון לרדיו גלי צה"ל אמר גולן, "אם נהיה בשלטון לא נעביר כסף להתנחלויות - הגיע הזמן לקבוע סדר עדיפויות חדש במדינת ישראל".

בחודש שעבר הצהיר גולן כי "אחרי השבעה באוקטובר לא יכולה להיות מדינה פלסטינית כל כך מהר ואסור לחזור על השגיאות שנעשו באוסלו ובהתנתקות".

הוא הוסיף ב"כנס הדמוקרטיה" כי "העיקרון של ההיפרדות מהפלסטינים היה נכון אבל המימוש לא היה נכון. העברנו אחריות לפלסטינים מוקדם מדי ואסור לחזור על השגיאה הזו".

בהתייחסות לערוץ 14 שאותו הבטיח לסגור בממשלה הבאה אם יהיה חבר בה אמר: "ערוץ שמסית תוך כדי מלחמה באופן שיטתי נגד משפחות החטופים. מדובר בערוץ תעמולה ותעמולה זה דבר מסוכן".