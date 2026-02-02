הצתה מכוונת במעלה אדומים דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר (שני) כתב אישום נגד תושב כפר עקב בשנות ה-20 לחייו, בגין הצתת שני כלי רכב בעיר מעלה אדומים.

האירוע התרחש לפני כחודש וחצי. לפי הודעת המשטרה, הנאשם הגיע למקום מצויד בבקבוקי בנזין, כפפות ואמצעי הסוואה. הוא שפך חומר דליק על שני כלי רכב סמוך לבית מגורים והצית אותם.

כתוצאה מהמעשה, רכב אחד נשרף כליל והרכב השני ניזוק באופן קשה ונגרר מהמקום. על פי כתב האישום, הנאשם אף טשטש מראש את לוחית הרישוי של רכבו, בניסיון להקשות על זיהויו.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי תחנת מעלה אדומים, כוחות כב"א ומד"א, שפעלו לכיבוי השריפה ולאיסוף ראיות בזירה. חוקרי המשטרה הצליחו לחשוף את זהות החשוד, והוא נעצר והועבר לחקירה.

קצין החקירות בתחנת מעלה אדומים, פקד יוסף משילח, ציין, "כבר בשלביה הראשונים של החקירה, הבנו שמדובר במעשה של הצתה מכוונת של כלי הרכב שחנו במקום, זאת על רקע סכסוך כספי. אספנו ממצאים רבים ומגוונים מהזירה שכללו אמצעים טכנולוגים רבים וכך איתרנו את זהות החשוד במעשה".

עוד הוסיף: "המעשה הפסול אמנם בוצע בשעת לילה מאוחרת אך זה לא מנע מצוות החקירה להתחקות אחר זהותו והוא נעצר על ידינו. הבוקר עם סיום חקירתו הוגש נגדו כתב אישום כשם שנמצה את הדין עם כל מי שיסכן את הציבור או את רכושו".