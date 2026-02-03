נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הערב (שני) עם עיתונאים בבית הלבן והתייחס לשיחות המתנהלות בין ארה"ב לאיראן.

"יש לנו ספינות גדולות בדרכן עכשיו לאיראן. הגדולות והטובות ביותר. אנחנו מקיימים שיחות עם איראן, נראה איך הכול יתפתח", אמר טראמפ.

"אני לא יכול לומר לכם מה אני עומד לעשות, כי כרגע יש לנו כוח עצום בדרכו לשם, בדיוק כמו שעשינו בוונצואלה - אפילו גדול יותר. והם יהיו שם בקרוב", הוסיף הנשיא.

"הייתי רוצה לראות הסכם. אני לא יודע אם זה יקרה. אבל גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר לכם. אבל כרגע אנחנו משוחחים איתם. אנחנו מדברים עם איראן. ואם נוכל להסדיר משהו, זה יהיה נהדר. ואם לא נצליח, כנראה יקרו דברים רעים".

דבריו של טראמפ נאמרו ברקע דיווחים שלפיהם השליח האמריקני סטיב וויטקוף ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י צפויים להיפגש באיסטנבול ביום שישי, במטרה לדון בהסכם אפשרי בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן.

טראמפ שב וקרא בימים האחרונים לאיראן להגיע להסכם עם ארצות הברית בעניין תוכנית הגרעין שלה, תוך שהוא מדגיש כי האופציה הצבאית נותרת על השולחן.

אתמול התייחס הנשיא לאיומיו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שאמר כי "אם הם יתחילו במלחמה, הפעם זו תהיה מלחמה אזורית".

"יש לנו שם את הספינות הגדולות והחזקות ביותר בעולם... מקווים שנעשה הסכם. אם לא נעשה הסכם, אז נגלה אם הוא צדק או לא", סיכם טראמפ.