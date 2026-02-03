גורמים בחסידות חב"ד מותחים היום (שלישי) ביקורת על פקודת המטכ"ל החדשה שהוצגה להסדרת שירות חיילים חרדים - בטענה כי הפקודה אינה כוללת הקמת מקווה בחטיבת 'חשמונאים', מה שיקשה על חסידים להתגייס.

"כל חייל חסידי מצפה לשמור על רמתו הרוחנית גם במסגרת הצבא, והיעדר מקווה בסיסי הוא פגיעה ישירה ביכולת הזאת", אמרו גורמים בחסידות חב"ד.

הגורמים תהו: "קשה להבין כיצד צה"ל מפרסם פקודה שנועדה להתחשב בצרכים של חיילים חרדים - אך מתעלם מצורך כה בסיסי וידוע מראש. זו התעלמות מערכית שמערערת את עצם הרעיון של שירות מותאם".

מוקדם יותר היום בצה"ל הציגו את פקודת המטכ"ל החדשה להסדרת שירות החרדים, שצפויה להחליף מדיניות פנימית שנהגה עד כה. הפקודה כוללת שלושה מסלולי שירות ייעודיים: מסלול "מגן" ביחידות רגילות; מסלול "חרב" עם מסגרת מגדרית ופיקוד גברי בלבד; ומסלול "דוד" - חטיבת 'חשמונאים', שבו כלל המשרתים מקיימים אורח חיים דתי.

בנוסף, הפקודה מעגנת התאמות לשירות החרדי ובהן כשרות מהודרת, זמני תפילה, הצהרת אמונים במקום שבועה, התאמות בלבוש ותכנים חינוכיים מותאמים. ההצטרפות למסלולים תהיה וולונטרית ותותנה בעמידה בתנאים כגון ראיון "זיקה".

לצד השינויים המבניים, הפקודה מגדירה הקמת מערך פיקוח והובלה: מינוי יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים (אבינועם אמונה), רפרנט שילוב חרדים בכל זרוע, והתייעצויות עם רבנים ואנשי ציבור.

הפקודה כוללת גם סמכות מפורשת למבקר מערכת הביטחון לבקר את השירות החרדי בצה"ל.