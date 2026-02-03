מוסד הנשיאות הפלסטינית, בראשות מחמוד עבאס (אבו מאזן), מגיב בחריפות להתבטאות של שרת ההתיישבות וחברת הקבינט אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית.

בראיון ששודר ברדיו 'קול ברמה' אמרה סטרוק כי "רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל גם על פי הדין הבינלאומי ועל פי החלטת החלוקה של האו"ם". היא הוסיפה כי "אם הייתי יודעת שנגיע למדרון ולא נגיע ליעד הזה, הייתי פורשת מהממשלה מיד".

בתגובה לדברים נמסר ממוסד הנשיאות הפלסטינית כי "טענות סטרוק בטלות ואין להן בסיס כלשהו של אמת". לצורך חיזוק טענתם צורפה מפת תוכנית החלוקה מ-1947.

לפי ההודעה, "החלטת החלוקה קובעת כי המדינה הפלסטינית חייבת לקום על 45 אחוזים משטח פלסטין ההיסטורית, ובכלל זה רצועת עזה, הגדה המערבית והגליל המערבי".

עוד נמסר כי "כל החלטות האו"ם, החלטות מועצת הביטחון והחוק הבינלאומי מאשרות שדברי סטרוק מסולפים, ומבהירות כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מן האדמה הפלסטינית הכבושה מאז 1967, בדומה לגדה המערבית ולירושלים המזרחית".