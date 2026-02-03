הצבא האמריקני הפיל הערב (שלישי) כטב"ם איראני שהתקרב לנושאת המטוסים "לינקולן" בים הערבי.

במקביל, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שש סירות מלחמה איראניות התקרבו למכלית אמריקנית במצר הורמוז, הורו לה לעצור את המנועים ואף איימו לגרור אותה.

הקברניט הצליח להאיץ את מהירות הספינה ולהגיע לליווי של ספינת מלחמה אמריקנית.

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", המזוהה עם המשטר, טענה מנגד כי הספינה נכנסה למים הטריטוריאליים של איראן ללא אישור, ולכן קיבלה אזהרה.

"לא התרחש אירוע ביטחוני חריג", נמסר בדיווח, שדחה את הטענות מצד חברת אבטחה ימית בריטית שדיווחה כי הספינה הוקפה לאחר שהתעלמה מהוראות לעצור.

בתוך כך, איראן איימה שלא להשתתף בשיחות המתוכננות ליום שישי הקרוב בטורקיה. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי לא ברור מה עומד מאחורי האיום, וכי בשלב זה לא התקבלה הודעה רשמית על ביטול ההשתתפות.