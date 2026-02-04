חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יצאה היום (רביעי) למתקפה חזיתית נגד שופטי בג"ץ, בעקבות החלטתם להוציא צו על תנאי המחייב את ראש הממשלה לנמק מדוע אינו מדיח את השר איתמר בן גביר מתפקידו.

בראיון לערוץ 7, הבהירה גוטליב כי הממשלה לא תציית להחלטה שתורה על פיטורי השר, וכינתה את המהלך "משחק כוחות" שנועד להחליש את הדרג המדיני.

"יש לי חדשות לשופטי בית משפט עליון", אמרה גוטליב, "איתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי. והוא גם ישאר השר לביטחון לאומי. גם אם חמישה עשר שופטים יאמרו לראש הממשלה, אתה צריך לפטר שר בישראל, נתניהו לא יפטר כמו שכבר הודיע ראש הממשלה, לראשונה אי פעם שהוא לא יפטר את איתמר בן גביר".

גוטליב הוסיפה כי לדעתה מדובר במהלך שנועד להפעיל לחץ ציבורי ולהחליש את הממשלה. "יש כאן מאבק כוחות. הרי אם זה היה דחוף, הם היו קובעים דיון שבוע הבא. הדיון נקבע לסוף מרץ, זאת אומרת כמעט עוד חודשיים, למה? כי הם רק רוצים את המשחק כוחות הזה".

בהמשך תקפה את מערכת המשפט ואמרה: "לבג"ץ יש מטרה לשמור את ההתססה הזו ואת מאבק הכוחות, בין הרשות השופטת שיש כוח בלתי מרוסן ביד, אל מול הדרג המדיני - להחליש, להנמיך, להקטין, להגחיך ולהטיל רפש. בעיקר, המזימה העיקרית - לייאש את אנשי הימין. הרי אמרתי לכם, אנחנו רבים ומתרבים, אומרים עלינו לא מצליחים. כל כותרת לא מצליחה, מה שנקרא להחליש את הממשלה, אז מה עושים? מייאשים את אנשי הימין, מה יש לכם ללכת לבחור? בג"ץ מחליט. ובכן בג"ץ לא מחליט".

בהמשך תקפה גם את עצם הדיון המשפטי בנושא ואמרה כי "חוק יסוד הממשלה קובע ברורות וחוק הממשלה, היחיד שיכול לפטר שר זה ראש ממשלה". היא התייחסה גם להרחבת ההרכב שדן בעתירה: "מרחיבים את ההרכב כדי לדון בעניין השר איתמר בן גביר. איתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי והוא גם ימשיך להיות השר לביטחון לאומי".

גוטליב מאותת לשופטי בג"ץ ואומרת, "הדבר היחיד ששופטי בג"ץ צריכים לדאוג הוא מפני זה שאני אהיה שרת המשפטים. אתם יודעים למה אתם צריכים לדאוג מאוד מאוד? כי בקדנציה הבאה שמונה שופטי עליון צריכים להתמנות. מינוי השופטים הללו יהיו של שופטים שיתחייבו בפה מלא ויקבלו על עצמם בהכנעה את העובדה שהסמכות של בג"ץ זה לדון ולהחזיר את זכות העמידה ושהם לא דנים בעניינים לא שפיטים. לא דנים בעניינים פוליטיים, צבאיים ומדיניים".

היא חתמה באזהרה: "ואם הם לא יצהירו זאת, מצידי שבג"ץ ימשיך לשבת עם 7 שופטים לבד. למנות שופט עליון זה מתוך תשעה חברי ועדה, צריך רוב של שבעה. זאת אומרת שאתה יכול לשתק את המינוי של שופטי העליון ואם הם לא יזכרו את מקומם ולא ירסנו הכוח הברברי שלהם לא נמנה להם שופטים. הם לא רוצים אותי כשרת המשפטים כי להזיז קיר יותר קל מלהזיז אותי. אי אפשר להטיל עליי אימה".