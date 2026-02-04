ועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) קיימה היום (רביעי) דיון שעסק בטענות להסתה לטרור במוסדות להשכלה גבוהה. על אף פניות, 28 ראשי אוניברסיטאות ומכללות הודיעו מראש כי לא יגיעו לדיון, ואף דרשו את ביטולו.

במכתב ששלחו לוועדה כתבו ראשי המוסדות: "דיון כזה מכתים את האקדמיה הישראלית כולה ויוצר מראית עין ורושם מוטעה ושגוי לפיו כביכול, עשרות המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל, על אלפי חברי הסגל שלנו ומאות אלפי הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, יש להם נגיעה כלשהי להסתה לטרור - וזאת כאשר המציאות הפוכה מכך מרחק אלפי שנות אור".

סוכות מתח ביקורת חריפה על ההחרמה: "ההחלטה הזאת לא מכבדת אתכם. זה שהחלטתם להחרים את עצם קיום הדיון בטענה שאין דבר כזה - זה אירוע מאד מעציב. אתם אנשים מכובדים שמובילים את כל האקדמיה במדינה, הייתם רוצים שהסטודנטים יחליטו לאיזה דיון נכנסים ולאיזה לא? אנחנו בוודאי לא טוענים שהאקדמיה מסיתה לטרור. ההחלטה שלכם להחרים מדאיגה אותי. בואו תדברו ותגידו אם חסרים לכם כלים לטיפול".

במהלך הדיון הציג סוכות תיעודים מאירועים בקמפוסים, ביניהם קריאות "ברוח ודם נפדה את פלסטין" באוניברסיטה העברית, דקת דומייה לשהידים בעזה וצעדות בתוך קמפוסים, "אנחנו חייבים למנוע דבר כזה. להחרים דיון זה לא אקדמי, מבזה את הכנסת ובעיקר מהווה טמינת ראש בחול על מה שקורה אצלכם בבית ואם אתם מתעלמים, זה לא אומר שזה לא קורה".

מנגד, ח"כ סימון דוידסון אמר: "ראיתי כמה האקדמיה עשתה למען הסטודנטים ששירתו במילואים במהלך המלחמה. הוועדה צריכה לתת גב לאקדמיה ולא לתקוף אותה. יש חוק למאבק בטרור שיכול לטפל במקרים כאלה".

כרם שאולי, יו"ר תא אם תרצו, דיברה על פגיעה בתחושת הביטחון: "אני מדברת גם בשם מילואימניקים שלא מוכנים להשלים עם הסתה בקמפוס. אנחנו רואים המון סטיקרים שקוראים להתנגדות אלימה. קוראים לנו רוצחים ומסיתים נגדנו. זהו מיעוט, אבל מיעוט מסוכן. מילואימניקים מרגישים איום ואפילו מפחדים להגיע עם נשק, כדי שלא יסמנו אותם".

"פגשנו את השנאה מקרוב", סיפר ליאב דבאח, ראש תא דרור באונ' אריאל, וקרא לסגור את כל תאי בל"ד ולהפסיק את מימונם באופן מיידי.

ח"כ אביחי בוארון אמר: "עד שלא ננקה את האקדמיה ממסיתים לטרור ומפגיעה בחיילי צה"ל - לא עשינו את תפקידנו. נמשיך עד שנגיע ליעד, שחופש ביטוי הוא לא חופש שיסוי".

היו"ר שאל את ח"כ סמיר בן סעיד: "האם כשעשרות אנשים עומדים יחד בקמפוס ואומרים 'ברוח ודם נפדה את אל אקצה' - זה לגיטימי?". ח"כ בן סעיד השיב: "אתה מתמקד באמירה אחת. מה נראה לך שאני אגיד? אתה לוקח אותנו לנושא אחר לגמרי". סוכות השיב: "אתה מתחמק. יש קשר ישיר בין זה למבול אל אקצה".

שי גליק, מנכ"ל "בצלמו", אמר בדיון: "ראשי האקדמיה הודיעו שהם לא מגיעים לדיון, אבל את הכסף הם לוקחים מכל משלמי המסים, בלי לתת דין וחשבון לציבור, פה בכנסת. כשהאונ' רוצות הן יכולות לטפל אבל הן לא רוצות". עוד טען שהמשטרה בכלל לא נכנסת לקמפוסים, אולם נציגת המשטרה רפ"ק דנית שושן חליוה דחתה את הדברים: "בחטיבת החקירות אנחנו לא מכירים הנחיה כזאת שאין כניסה לקמפוסים".

טלי פלדמן מהפרקליטות נשאלה האם אמירת "ברוח ודם נפדה את אל אקצה" נחשבת הסתה לטרור: "אני לא יכולה לענות ספציפית. האמירה צריכה להיבחן בקונטקסט. יש לבדוק את הנסיבות שבה נאמרו ואת היסוד ההסתברותי הנדרש לעבירה".

עוד אמרה כי מתקבלות תלונות על הסתה והן נחקרות ומוגשים כתבי אישום על הסתה גם לגבי סטודנטים. לדברי פלדמן, לא ניתן לבודד את התלונות לפי עיסוק (מרצה) ולא לפי מוסד, "מה גם שהרבה עבירות מבוצעות בכלל ברשת והוגשו כתבי אישום. אני לא יכולה לדעת אם פרסמו ברשת בזמן היותם בקמפוס".

נציגי המל"ג הדגישו בדיון כי הם מגנים בחריפות כל ביטוי של הסתה לטרור מצד חברי סגל או סטודנטים, והבהירו כי הם עוקבים אחרי הטיפול בתלונות. הוועדה ביקשה מהמל"ג להעביר לידיה נתונים על היקף התלונות והאופן שבו טופלו.